Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на ЕП

Българският евродепутат Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент. Номинацията е за мястото, освободено от румънския представител Николае Щефънуца, а гласуването е включено в дневния ред на пленарната сесия на 12 ноември 2026 г. Европейският парламент все още не е избрал новия заместник-председател. )
Лайкова е евродепутат от „Възраждане“ и член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя е част от настоящия мандат на Европейския парламент от юли 2024 г. В институцията работи основно по теми, свързани с икономиката, паричната политика, вътрешния пазар и отношенията с държавите от Азия.
Работата ѝ в Европейския парламент
Лайкова е член на Комисията по икономически и парични въпроси. Тя е заместник-член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на Делегацията за отношенията с Централна Азия. Участва и в Делегацията за отношенията със страните от Югоизточна Азия и АСЕАН.
Кандидатурата ѝ идва от политическа група, която е сред по-малките формации в Европейския парламент. Ако бъде избрана, Лайкова ще бъде първият български представител на този пост в настоящия мандат. Заместник-председателите подпомагат председателя при ръководенето на пленарните заседания и при изпълнението на административните функции на парламента.
Позициите на Лайкова
В публичните си изяви българският евродепутат последователно защитава по-голяма роля на националните държави в Европейския съюз и критикува разширяването на европейските регулации. В интервю за БНТ тя заявява: „Европейският парламент и Европейският съюз са световен шампион в регулациите, в контрола и налагането на своето виждане за света върху европейските граждани“.
Тя е сред евродепутатите, които се противопоставят на по-нататъшната централизация на решенията в Брюксел. Лайкова е заявявала и критични позиции към въвеждането на цифровото евро, към санкционната политика на Европейския съюз и към предложенията за задълбочаване на интеграцията.
Предстои пленарният вот да покаже дали кандидатурата ѝ ще получи необходимата подкрепа. До избора Рада Лайкова остава кандидат за поста, а не заместник-председател на Европейския парламент.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #5
14:32 11.11.2026
2 Успех за Рада Лайкова
14:36 11.11.2026
3 поредната калинка
да плямпа урсулските кьорфишеци
14:36 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А дали
До коментар #1 от "Нека да пиша":от СГЛОБКАТА ГЕРБ+ППДБ+ДПС+ИТН няма да гласуват против смелата и достойна българска?
14:39 11.11.2026
6 Сийка
14:40 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
14:48 11.11.2026
9 РАДА ЛАЕ
14:48 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
14:54 11.11.2026
13 Сила
14:59 11.11.2026
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