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Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на ЕП
  Тема: Известни личности

Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на ЕП

11 Ноември, 2026 14:30 966 50

  • рада лайкова-
  • европейски парламент-
  • възраждане-
  • европа на суверенните нации-
  • евродепутати

Българският евродепутат е номиниран за мястото на румънския представител Николае Щефънуца. Вотът в пленарната зала е насрочен за 12 ноември

Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на ЕП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент. Номинацията е за мястото, освободено от румънския представител Николае Щефънуца, а гласуването е включено в дневния ред на пленарната сесия на 12 ноември 2026 г. Европейският парламент все още не е избрал новия заместник-председател. )

Лайкова е евродепутат от „Възраждане“ и член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя е част от настоящия мандат на Европейския парламент от юли 2024 г. В институцията работи основно по теми, свързани с икономиката, паричната политика, вътрешния пазар и отношенията с държавите от Азия.

Работата ѝ в Европейския парламент

Лайкова е член на Комисията по икономически и парични въпроси. Тя е заместник-член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на Делегацията за отношенията с Централна Азия. Участва и в Делегацията за отношенията със страните от Югоизточна Азия и АСЕАН.

Кандидатурата ѝ идва от политическа група, която е сред по-малките формации в Европейския парламент. Ако бъде избрана, Лайкова ще бъде първият български представител на този пост в настоящия мандат. Заместник-председателите подпомагат председателя при ръководенето на пленарните заседания и при изпълнението на административните функции на парламента.

Позициите на Лайкова

В публичните си изяви българският евродепутат последователно защитава по-голяма роля на националните държави в Европейския съюз и критикува разширяването на европейските регулации. В интервю за БНТ тя заявява: „Европейският парламент и Европейският съюз са световен шампион в регулациите, в контрола и налагането на своето виждане за света върху европейските граждани“.

Тя е сред евродепутатите, които се противопоставят на по-нататъшната централизация на решенията в Брюксел. Лайкова е заявявала и критични позиции към въвеждането на цифровото евро, към санкционната политика на Европейския съюз и към предложенията за задълбочаване на интеграцията.

Предстои пленарният вот да покаже дали кандидатурата ѝ ще получи необходимата подкрепа. До избора Рада Лайкова остава кандидат за поста, а не заместник-председател на Европейския парламент.

Източници: bntnews.bg


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    6 19 Отговор
    Тази може само да лае,като Цонка копейкина.

    Коментиран от #5

    14:32 11.11.2026

  • 2 Успех за Рада Лайкова

    15 7 Отговор
    Смела и ерудирана личност - достойна за поста заместник-председател на Европейския парламент.

    14:36 11.11.2026

  • 3 поредната калинка

    5 9 Отговор
    цъкайте когато наистина стане зам.-председател на ЕП
    да плямпа урсулските кьорфишеци

    14:36 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А дали

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    от СГЛОБКАТА ГЕРБ+ППДБ+ДПС+ИТН няма да гласуват против смелата и достойна българска?

    14:39 11.11.2026

  • 6 Сийка

    2 10 Отговор
    А от КГБ разрешиха ли и??

    14:40 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    6 1 Отговор
    Няма да я изберат, прекалено красива е.

    14:48 11.11.2026

  • 9 РАДА ЛАЕ

    2 4 Отговор
    Ще я изберат на кукво лято.Непрекъснато оплюва ЕС!

    14:48 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    4 0 Отговор
    Въх, развъртяла се е демократичната и политкоректна метла. Метете, ще дойд време вас да ви изметат.

    14:54 11.11.2026

  • 13 Сила

    4 0 Отговор
    Колко "лайка " е събрала ...🫶🫰🧚

    14:59 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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