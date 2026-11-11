Рада Лайкова е кандидат за зам.-председател на ЕП

Българският евродепутат Рада Лайкова е кандидат за заместник-председател на Европейския парламент. Номинацията е за мястото, освободено от румънския представител Николае Щефънуца, а гласуването е включено в дневния ред на пленарната сесия на 12 ноември 2026 г. Европейският парламент все още не е избрал новия заместник-председател. )

Лайкова е евродепутат от „Възраждане“ и член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя е част от настоящия мандат на Европейския парламент от юли 2024 г. В институцията работи основно по теми, свързани с икономиката, паричната политика, вътрешния пазар и отношенията с държавите от Азия.

Работата ѝ в Европейския парламент

Лайкова е член на Комисията по икономически и парични въпроси. Тя е заместник-член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на Делегацията за отношенията с Централна Азия. Участва и в Делегацията за отношенията със страните от Югоизточна Азия и АСЕАН.

Кандидатурата ѝ идва от политическа група, която е сред по-малките формации в Европейския парламент. Ако бъде избрана, Лайкова ще бъде първият български представител на този пост в настоящия мандат. Заместник-председателите подпомагат председателя при ръководенето на пленарните заседания и при изпълнението на административните функции на парламента.

Позициите на Лайкова

В публичните си изяви българският евродепутат последователно защитава по-голяма роля на националните държави в Европейския съюз и критикува разширяването на европейските регулации. В интервю за БНТ тя заявява: „Европейският парламент и Европейският съюз са световен шампион в регулациите, в контрола и налагането на своето виждане за света върху европейските граждани“.

Тя е сред евродепутатите, които се противопоставят на по-нататъшната централизация на решенията в Брюксел. Лайкова е заявявала и критични позиции към въвеждането на цифровото евро, към санкционната политика на Европейския съюз и към предложенията за задълбочаване на интеграцията.

Предстои пленарният вот да покаже дали кандидатурата ѝ ще получи необходимата подкрепа. До избора Рада Лайкова остава кандидат за поста, а не заместник-председател на Европейския парламент.

Източници: bntnews.bg