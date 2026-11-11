Вицепрезидентът на Индонезия подаде оставка

Вицепрезидентът на Индонезия Гибран Ракамбуминг Рака е подал оставка, съобщи политическият му помощник Буди Арие Сетиади. Информацията е потвърдена и от двама политически източници от горната камара на парламента, цитирани от Ройтерс.

„Това определено е вярно“, е заявил Сетиади, след като местни медии съобщиха, че Гибран е връчил оставката си на президента Прабово Субианто. Не е ясно обаче дали държавният глава е приел документа и кога евентуалното оттегляне ще влезе в сила.

Правителството не признава поста за вакантен

Съобщението за оставката противоречи на изявление на министъра по правните въпроси Юсрил Ихза Махендра. Той заяви, че Гибран продължава да изпълнява задълженията си и че длъжността не е вакантна.

„Тъй като нито е подал оставка, нито е отстранен от длъжност, той остава вицепрезидент“, каза Юсрил.

Ден по-рано говорителят на президентството Прасетьо Хади съобщи, че по време на среща с Прабово на 10 ноември, продължила около два часа и половина, Гибран е изразил намерение да се оттегли заради развиващия се спор. Тогава също не беше обявено дали президентът е приел оставката.

Политически натиск заради образователните документи

Гибран, който е на 39 години и е син на бившия президент Джоко Видодо, е подложен на засилен натиск заради документите, с които е доказал образованието си при кандидатурата за вицепрезидент на изборите през 2024 г.

Конституционният съд установи през октомври, че документацията му е непълна, но отказа да го отстрани от длъжност, като посочи, че въпросът трябва да бъде решен от други институции. Върховният съд впоследствие отмени валидността на удостоверението за приравняване на образованието му, издадено за обучение в чужбина.

На 11 ноември 120 депутати от осем политически партии подкрепиха предложение за задействане на парламентарното право на разследване. Процедурата може да доведе до импийчмънт, но не означава автоматично отстраняване на вицепрезидента.

Камарата на представителите трябва да обсъди предложението на 12 ноември. Според политически източници, цитирани от Ройтерс, писмото за оставка на Гибран трябва да бъде внесено в горната камара на парламента същия ден.

Източници: channelnewsasia.com, apnews.com, en.antaranews.com