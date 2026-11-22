Седем чувала с човешки останки са извадени от изгорялата фабрика за сладкарски изделия PT Fonusa Agung Mulia в индонезийската провинция Бантен, западно от Джакарта. Полицията съобщи, че останките са силно обгорели и не могат да бъдат разпознати чрез визуален оглед.

„Седем чувала са извадени“, заяви представителката на полицейския екип за идентификация на жертвите Уахю Хидаяти, цитирана от Ройтерс. Тя уточни, че един от чувалите може да съдържа части от телата на повече от един човек.

Пожарът избухна на 21 ноември във фабриката в индустриалната зона Панчатама, в район Чиканде на регентство Серанг, на около 50 километра от индонезийската столица. Сградата е била обхваната от пламъци, а части от покрива са се срутили.

Данните за броя на изчезналите се разминават в отделните съобщения. Ройтерс предаде, че спасителите издирват около 50 работници, докато Асошиейтед прес съобщи за 36 души в неизвестност, трима загинали и четирима ранени. Петнадесет души са оцелели, като четирима от тях са били откарани в болница или медицински център.

ДНК идентификация на останките

Заради високата температура при пожара властите събират ДНК проби от роднини на изчезналите и материали от личните им вещи. Останките са предадени на специализиран екип за идентификация на жертви при бедствия, който включва съдебни лекари и други експерти.

Спасителните екипи продължават да претърсват сградата, но работата е затруднена от тлеещи огнища и необходимостта първо да бъде осигурена безопасността на терена. По данни на индонезийската полиция в предварителния списък на служителите са фигурирали 54 души. Част от тях са се прибрали по домовете си, един е получил медицинска помощ, а за останалите се извършва допълнителна проверка.

Причината за пожара все още не е обявена. Полицията и спасителните служби трябва да приключат охлаждането и огледа на сградата, преди да бъде направена окончателна оценка на броя на жертвите и да започне пълното изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Източници: new.streetinsider.com, apnews.com, thejakartapost.com