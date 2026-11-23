24 души са загинали при пожара в сладкарска фабрика в Индонезия, а спасителни екипи продължават да търсят около 30 изчезнали работници. Огънят е избухнал вечерта на 21 ноември във фабриката PT Fonusa Agung Mulia в Чиканде, регентство Серанг, провинция Бантен, на около 50 километра от Джакарта. Сградата е била тежко разрушена, като на места покривът и части от конструкцията са се срутили.

По данни, цитирани от „Ал Джазира“ и Ройтерс, 29 души са потвърдени като живи, петима от тях са получили медицинска помощ. По-рано ръководството на фабриката съобщи, че около 300 души са били в комплекса по време на съботната смяна, а 63 работници са се намирали в района, засегнат от пожара.

Търсенето продължава сред нестабилна конструкция

Спасителите са изнесли 24 чувала с човешки останки. Индонезийските власти уточниха, че броят на чувалите не може автоматично да бъде приравнен към броя на жертвите, тъй като в един чувал може да има останки от повече от един човек. В понеделник обаче съветникът по трудовите въпроси на президента Саид Икбал съобщи, че потвърденият брой на загиналите е 24.

В района все още има горещи точки, а спасителните екипи работят внимателно заради опасността от ново срутване. Оперативният ръководител на пожарната служба в Серанг Тубагус Махфуд заяви:

„Провеждаме обходи в зоните, които вече са овладени. Части от конструкцията са се срутили, а слабата осветеност налага пожарникарите да напредват предпазливо.“

В операцията участват полицията, армията, Индонезийският Червен кръст и доброволци. Пожарникарите извършват и охлаждане на сградата, тъй като производствените материали могат да предизвикат повторно възпламеняване.

Жертвите ще бъдат идентифицирани чрез ДНК

Тежестта на пожара е направила визуалното разпознаване на останките невъзможно. Полицията събира ДНК проби от роднини на изчезналите, както и лични вещи, които могат да помогнат при идентификацията. Според полицейския служител, отговарящ за разпознаването на жертви, процедурата може да продължи между две и три седмици. Останките са прехвърлени в болница за съдебномедицински изследвания.

Причината за пожара все още се разследва. Саид Икбал посочи, че предварителните данни насочват към възможно късо съединение в климатична система и заяви, че ще извика ръководителя на фабриката. Окончателни заключения за произхода на огъня и евентуални нарушения на правилата за безопасност не са обявени.

Източници: channelnewsasia.com, apnews.com, aljazeera.com