Арестът на Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро“, предизвика нова вълна от насилие в мексиканския щат Синалоа. При сблъсъците са загинали 21 души – 17 цивилни и четирима военнослужещи, а най-малко 10 служители на силите за сигурност са ранени.

Меса Флорес е задържан на 20 ноември в Гуасаве при операция на специални части на армията и Националната гвардия. Заедно с него са арестувани още седем предполагаеми сътрудници. Той е посочван като лидер на престъпна организация, свързана с групировката „Белтран Лейва“.

Палежи и блокади след операцията

След задържането насилието се е разпространило в няколко района на северната и централната част на Синалоа, сред които Гуасаве, Аоме, Гуамучил и Наволато. Властите са съобщили за подпалени автомобили и камиони, блокирани основни пътни артерии и престрелки.

Шестнайсет от цивилните жертви са открити в различни селски райони на Гуасаве. Част от тях са били с огнестрелни рани, а други са загинали при пожари. На 22 ноември при нов сблъсък в района на Ел Платанито, в община Синалоа де Лейва, армията е задържала още осем предполагаеми членове на фракцията, свързана с „Ел Чапо Исидро“.

Насилието е нарушило ежедневието на местните жители. Търговски обекти са затворили, семейства са потърсили убежище, работници са останали без транспорт, а спортни прояви са били преустановени. Пътищата постепенно са отваряни, но страхът сред населението остава.

Църквата поиска защита за цивилните

Епархията на Кулиакан призова за молитва за засегнатите градове и общности и поиска защита за хората, които се намират в опасност, както и утеха за уплашените семейства.

Генералният викарий на епархията на Масатлан отец Хайме Агилар Мартинес определи несигурността като „много трудно за лекуване нараняване“ и подчерта, че ответните действия на престъпните групи засягат цивилните в местата, където протича обичайният им живот.

„Как може да се говори за мир на всички тези хора, които са били засегнати? Много е трудно“, каза отец Агилар Мартинес.

Меса Флорес е в списъка на десетимата най-опасни издирвани лица на ФБР. Срещу него има заповед за арест и екстрадиция в Съединените щати.

Източници: agensir.it