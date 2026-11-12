Мироопазващите сили не защитили цивилните в Южен Судан преди клането в Абиемном

Мироопазващата мисия на ООН в Южен Судан и местните власти са знаели, че в Абиемном се подготвя нападение, но не са предприели достатъчно превантивни действия. Това твърди Amnesty International в доклад за клането в града, извършено на 1 март 2026 г.

Според организацията между 1000 и 1500 въоръжени мъже от съседния окръг Майом са атакували Абиемном в продължение на около четири часа. Нападателите са стреляли по жители, подпалвали са домове, разграбили са част от болницата и са унищожили обекти на пазара.

Властите съобщават за най-малко 213 загинали – 130 жители на града, 76 членове на силите за сигурност и седем чуждестранни граждани. В доклада се посочва, че са били ранени най-малко 109 души, а повечето тела са погребани в два масови гроба. Сателитни снимки показват, че над 230 сгради са били унищожени от пожар.

Предупрежденията са били известни предварително

Amnesty International твърди, че властите в Южен Судан и UNMISS са разполагали с информация за вероятно нападение поне две седмици преди атаката. Напрежението се е засилило още в средата на февруари, а на 28 февруари около 1000 цивилни са потърсили защита пред временната база на UNMISS в покрайнините на Абиемном.

Седем от убийствата, документирани от организацията, са извършени пред задните врати на базата. Жители са се опитвали да стигнат до нея, надявайки се мироопазващите сили да ги защитят.

„И правителството, и UNMISS разполагаха с достатъчно информация и време за по-ефективни превантивни действия. Провалът им коства човешки животи“, заяви Тигере Чагута, регионален директор на Amnesty International за Източна и Южна Африка. Организацията е провела 82 интервюта със свидетели, оцелели, медицински работници, местни лидери и други източници.

UNMISS: Ресурсите са били ограничени

Представителката на UNMISS Прианка Чоудхури заяви, че мисията е действала с ограничени ресурси и е насочила наличния си капацитет към защитата и медицинската помощ за около 2500 души, укрили се в защитена зона.

По думите ѝ мисията е „концентрирала наличния си капацитет върху непосредствената защита на цивилните, потърсили убежище в базата, вместо да разпределя ограничените сили между задачи, които не е могла безопасно да изпълнява едновременно“. UNMISS е поискала от националната армия да изпрати допълнителни сили, а след нападението е разположила още 40 полицейски служители.

Amnesty International поставя въпроса защо подкреплението е изпратено след клането, а не преди него, особено след сходно смъртоносно нападение в района през април 2025 г. Мисията не е дала конкретен отговор на този въпрос.

Искат независимо разследване

Amnesty International настоява властите в Южен Судан да проведат независимо, безпристрастно и публично разследване на убийствата и да потърсят наказателна отговорност от заподозрените извършители. Организацията призовава и за парламентарна проверка, както и за обезщетения и подкрепа за оцелелите и семействата на загиналите.

Отделно Amnesty иска UNMISS да извърши независим преглед на реакцията си преди, по време на и след нападението и да публикува резултатите. Властите в Южен Судан не са отговорили на писмата с искане за информация по констатациите, посочва организацията.

Нападението е извършено на фона на възобновено насилие между правителствени сили и опозиционни групи, което подкопава мирното споразумение от 2018 г. През април Съветът за сигурност на ООН е продължил мандата на UNMISS, но е намалил разрешения числен състав на мисията от 17 000 на 12 000 военнослужещи.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com