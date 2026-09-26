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Шефът на египетското разузнаване лично предупредил Израел за атаката от 7 октомври

Шефът на египетското разузнаване лично предупредил Израел за атаката от 7 октомври

26 Септември, 2026 08:11 955 7

  • египет-
  • разузнаване-
  • абас кемал-
  • израел-
  • 7 октомври-
  • клане-
  • нападение

Това е станало по време на среща на "Бен Гурион"

Шефът на египетското разузнаване лично предупредил Израел за атаката от 7 октомври - 1
Снимка: Profimedia.bg
News.bg News.bg

Бившият шеф на египетското разузнаване Абас Камел е летял до летище "Бен Гурион" дни преди нападението на Хамас от 7 октомври. Там той се е срещнал с висши израелски длъжностни лица. В разговор на четири очи Абас Камел е предупредил израелските си колеги за подготвяната от Хамас акция.

Това разкри "Атлантик".

Абас Камел не е предоставил на израелските длъжностни лица никаква точна информация за това кога ще се състои атаката или как ще се развие. Той е кацнал на 26 септември на летище "Бен Гурион", където самолетът му е останал малко повече от час, докато той се е срещал с неуточнени длъжностни лица.

Шефът на египетското разузнаване предупредил, че Израел трябва бързо да промени курса си, в противен случай рискува да се стигне до експлозия на напрежението в Газа.

Абас Камел дори е препоръчал на Ерусалим да направи допълнителни икономически отстъпки на Хамас, за да предотврати такъв сценарий, но се отбелязва, че не е ясно какво са направили израелските власти с това предупреждение.

Припомняме, че за първи път два дни след нападението на 7 октомври египетски служител от разузнаването заяви пред АП, че Израел е пренебрегнал многократните предупреждения, че Хамас планира "нещо голямо".

От своя страна новинарският сайт "Ynet" също съобщи, че Абас Камел лично е предупредил премиера Бенямин Нетаняху 10 дни преди зверствата от 7 октомври.

Тогавашният съветник по национална сигурност Цахи Ханегби отрече пред "Атлантик", че Абас Камел е посетил Израел на 26 септември или че е имало каквото и да е предупреждение от египетска страна.

От кабинета на Бенямин Нетаняху вече е отрекоха, че Абас Камел лично е предупредил премиера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Читател

    10 0 Отговор
    В понеделник да не прочетем, че шефът бил на гъбен ресторант и ял отровни гъби?

    08:20 26.09.2026

  • 3 Иван

    13 2 Отговор
    Атаката на 1000 процента е организирана от Израел. Ако палестинците имаха военна организация ръководена от тях щяха да избиват само еврейският елит

    08:21 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 1 Отговор
    11 септември=7 октомври. 😎

    08:31 26.09.2026

  • 6 защо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Как нищо не е предприел? 1 200 израелци курбан за да е днес.

    08:33 26.09.2026

  • 7 Няма

    2 0 Отговор
    нормален човек, посещавал Израел и запознат с мерките там да вярва, че нападението е било неизвестно за техните служби. Очевидно са планирали всичко във времето назад и просто са чакали изгоден момент. И леко са го побутнали този момент. Вижте кога се случи всичко в световен мащаб. Точно когато всички са заети с големия конфликт в Украйна.

    08:39 26.09.2026