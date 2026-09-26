Шефът на египетското разузнаване лично предупредил Израел за атаката от 7 октомври

Бившият шеф на египетското разузнаване Абас Камел е летял до летище "Бен Гурион" дни преди нападението на Хамас от 7 октомври. Там той се е срещнал с висши израелски длъжностни лица. В разговор на четири очи Абас Камел е предупредил израелските си колеги за подготвяната от Хамас акция.

Това разкри "Атлантик".

Абас Камел не е предоставил на израелските длъжностни лица никаква точна информация за това кога ще се състои атаката или как ще се развие. Той е кацнал на 26 септември на летище "Бен Гурион", където самолетът му е останал малко повече от час, докато той се е срещал с неуточнени длъжностни лица.

Шефът на египетското разузнаване предупредил, че Израел трябва бързо да промени курса си, в противен случай рискува да се стигне до експлозия на напрежението в Газа.

Абас Камел дори е препоръчал на Ерусалим да направи допълнителни икономически отстъпки на Хамас, за да предотврати такъв сценарий, но се отбелязва, че не е ясно какво са направили израелските власти с това предупреждение.

Припомняме, че за първи път два дни след нападението на 7 октомври египетски служител от разузнаването заяви пред АП, че Израел е пренебрегнал многократните предупреждения, че Хамас планира "нещо голямо".

От своя страна новинарският сайт "Ynet" също съобщи, че Абас Камел лично е предупредил премиера Бенямин Нетаняху 10 дни преди зверствата от 7 октомври.

Тогавашният съветник по национална сигурност Цахи Ханегби отрече пред "Атлантик", че Абас Камел е посетил Израел на 26 септември или че е имало каквото и да е предупреждение от египетска страна.

От кабинета на Бенямин Нетаняху вече е отрекоха, че Абас Камел лично е предупредил премиера.