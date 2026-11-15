Южен Судан отложи изборите за 11 февруари 2027 г

Южен Судан отложи президентските и парламентарните избори за 11 февруари 2027 г. Вотът трябваше да се проведе на 22 декември 2026 г., но Националната избирателна комисия публикува нов календар, с който измести датата с близо два месеца.

Това трябва да бъдат първите национални избори в страната след обявяването на независимостта през 2011 г. Гласуването беше отлагано неколкократно, включително през 2022 и 2024 г.

Комисията посочи допълнителна подготовка

Публикуваният календар не посочва конкретна причина за промяната. В изявление Националната избирателна комисия заяви, че е необходимо повече време за подготовка, включително за разпределянето на материали за регистрация, откриването на регистрационни центрове и организацията на логистиката.

„Това е графикът, който изготвихме след задълбочени консултации със заинтересованите страни“, заяви пред Ройтерс Джозефин Ачиро Фортело, комисар и говорител на комисията.

Регистрацията на избирателите е планирана от 14 до 28 ноември. Според председателя на комисията Габриел Бол Денг за целта са определени 3161 центъра в страната, а в процеса ще участват над 22 000 служители.

Кампанията започва в края на декември

Предизборната кампания трябва да започне на 27 декември и да продължи до 9 февруари 2027 г. Следващият ден е определен за период без агитация, а гласуването е насрочено за 11 февруари.

Подготовката се провежда на фона на продължаваща нестабилност. Мирното споразумение от 2018 г. сложи край на петгодишната гражданска война, но въоръжени сблъсъци и насилие между съперничещи общности продължават да се случват.

През септември Комисията на ООН за правата на човека в Южен Судан заяви, че в страната все още липсват достатъчни гаранции и условия за мирни и достоверни избори. Международни представители предупредиха и че вотът може да засили напрежението около крехкия политически преход.

Новата дата поставя изборите през февруари 2027 г., когато изтича удълженият преходен период, договорен след мирното споразумение. Дали гласуването ще се проведе тогава ще зависи от напредъка по регистрацията, логистичната подготовка и сигурността в страната.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aljazeera.com