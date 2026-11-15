Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Южен Судан »
Южен Судан отложи изборите за 11 февруари 2027 г
  Тема: Избори

Южен Судан отложи изборите за 11 февруари 2027 г

15 Ноември, 2026 05:03 451 0

  • южен судан-
  • избори-
  • салва киир-
  • национална избирателна комисия-
  • политически преход

Първият национален вот след независимостта през 2011 г. трябваше да се проведе на 22 декември. Избирателната комисия посочи необходимост от допълнително време за подготовка

Южен Судан отложи изборите за 11 февруари 2027 г - 1
Снимка: tasnimnews.ir
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южен Судан отложи президентските и парламентарните избори за 11 февруари 2027 г. Вотът трябваше да се проведе на 22 декември 2026 г., но Националната избирателна комисия публикува нов календар, с който измести датата с близо два месеца.

Това трябва да бъдат първите национални избори в страната след обявяването на независимостта през 2011 г. Гласуването беше отлагано неколкократно, включително през 2022 и 2024 г.

Комисията посочи допълнителна подготовка

Публикуваният календар не посочва конкретна причина за промяната. В изявление Националната избирателна комисия заяви, че е необходимо повече време за подготовка, включително за разпределянето на материали за регистрация, откриването на регистрационни центрове и организацията на логистиката.

„Това е графикът, който изготвихме след задълбочени консултации със заинтересованите страни“, заяви пред Ройтерс Джозефин Ачиро Фортело, комисар и говорител на комисията.

Регистрацията на избирателите е планирана от 14 до 28 ноември. Според председателя на комисията Габриел Бол Денг за целта са определени 3161 центъра в страната, а в процеса ще участват над 22 000 служители.

Кампанията започва в края на декември

Предизборната кампания трябва да започне на 27 декември и да продължи до 9 февруари 2027 г. Следващият ден е определен за период без агитация, а гласуването е насрочено за 11 февруари.

Подготовката се провежда на фона на продължаваща нестабилност. Мирното споразумение от 2018 г. сложи край на петгодишната гражданска война, но въоръжени сблъсъци и насилие между съперничещи общности продължават да се случват.

През септември Комисията на ООН за правата на човека в Южен Судан заяви, че в страната все още липсват достатъчни гаранции и условия за мирни и достоверни избори. Международни представители предупредиха и че вотът може да засили напрежението около крехкия политически преход.

Новата дата поставя изборите през февруари 2027 г., когато изтича удълженият преходен период, договорен след мирното споразумение. Дали гласуването ще се проведе тогава ще зависи от напредъка по регистрацията, логистичната подготовка и сигурността в страната.

Източници: apnews.com, marketscreener.com, aljazeera.com


Южен Судан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ