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Политическо земетресение в Берлин след избора в Магдебург

Политическо земетресение в Берлин след избора в Магдебург

7 Октомври, 2026 15:27 3 121 23

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  • магдебург-
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  • саксония-анхалт-
  • гсдп

Изборът на Тобиас Рауш за председател на Ландтага в Саксония-Анхалт предизвика политическо сътресение, стигащо чак до Берлин

Политическо земетресение в Берлин след избора в Магдебург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Недоволство в Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП): социалдемократите са силно притеснени от избора на двама политици от „Алтернатива за Германия" (АзГ) за председател и заместник-председател на парламента на провинция Саксония-Анхалт. Тобиас Рауш и Ханс-Томас Тилшнайдер бяха избрани с повече гласове от тези на парламентарната група на тяхната партия, чиято местна организация в Саксония-Анхалт е обявена за „доказано екстремистка".

Напрежението в редиците на ГСДП се отразява и на отношенията с коалиционния партньор от Християндемократическия съюз (ХДС) на федерално равнище.

Кой още е подкрепил Тобиас Рауш?

Новият председател на Ландтага в Магдебург Тобиас Рауш беше избран с 48 гласа – с 4 четири повече, отколкото имат „Алтернатива за Германия" и партията „Съюз Сара Вагенкнехт" заедно. Ръководството на парламентарната група на ХДС беше препоръчало на своите 15 депутати да се въздържат при гласуването, но само петима от тях се въздържаха. Според MDR един депутат от ХДС е отсъствал от заседанието. Тъй като гласуването беше тайно, не е ясно кой е подкрепил кандидата на АзГ.

Парламентарните групи на ГСДП, „Зелените“ и „Левицата“ бяха обявили, че ще гласуват против Рауш – общо те разполагат с 24 места в Ландтага. Гласовете „против" бяха 29. При избора на заместник-председатели кандидатът на ГСДП не успя да се наложи – той получи едва 33 гласа „за", а 48 депутати гласуваха „против". За разлика от него кандидатът на ХДС Карстен Борхерт беше избран за заместник-председател.

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага Торстен Фрай беше категоричен, че няма да се впуска в спекулации по темата, но все пак определи това развитие като изключително тревожно. А лидерът на ХДС Фридрих Мерц все още не е коментирал въпроса.

Рухва ли санитарният кордон около АзГ?

От партията „Съюз Сара Вагенкнехт" обявиха за провален тъй наречения санитарен кордон около „Алтернатива за Германия" (негласно споразумение между основните политически партии да не работят с АзГ – бел. ред.). Зелените пък виждат „постепенна нормализация на настъплението на крайната десница".

Санитарният кордон може да стане тема и на заседанието на коалиционния комитет на ХДС/ХСС и ГСДП довечера в Берлин. Срещата не е реакция на събитията в Саксония-Анхалт, а се провежда по график след тримесечната лятна пауза. В центъра на вниманието са предстоящите реформи, но социалдемократите вече сигнализираха, че ще търсят обмен на мнения и по въпроса за Саксония-Анхалт.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРМАНИЯ

    97 2 Отговор
    ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗСТРЕСАТ ИЗ ОСНОВИ ЗАЩОТО ЕВРОПА ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ.

    15:29 07.10.2026

  • 2 Мерц

    4 30 Отговор
    Кой предаде Левски?

    Коментиран от #11

    15:31 07.10.2026

  • 3 То кучето

    41 5 Отговор
    се тресе и разтърсва ама бълхите си стоят

    Коментиран от #13

    15:32 07.10.2026

  • 4 Оня

    59 2 Отговор
    И сега кво правим? Четирима повличат краче! Кулата от карти много бързо рухва ако падне само една! Санитарен кордон а? Но за кого ли ще е????? Май някой започва да става токсичен!

    15:34 07.10.2026

  • 5 Какви

    49 0 Отговор
    са тези "кордони" и политически далавери, които имат за своя основна цел промяната на волята на гражданите? Нали уж на демокрация и плурализъм ни учиха баба тези до съвсем скоро, че и още....

    15:37 07.10.2026

  • 6 Време е

    45 2 Отговор
    и за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #8

    15:42 07.10.2026

  • 7 Разбира се

    57 2 Отговор
    Германия никога не е била и няма никога да бъде демократична страна. Фактът, че дори не се свенят да признават за тези антидемократични машинации, за да "изолират" определена политическа сила, която не споделя техния наратив и дори обмислят начин да поставят извън закона определени политически движения и партии, говори много, дори за непредубедените

    15:43 07.10.2026

  • 8 сара

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Време е":

    Има поне 27 алтернативи като гледам списъка.

    15:54 07.10.2026

  • 9 Браво ! Приятели на Русия

    30 3 Отговор
    и председателя и заместник-председателя на парламента на провинция Саксония-Анхалт. Тобиас Рауш и Ханс-Томас Тилшнайдер са доказани русофили и демократи

    15:55 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Троян

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мерц":

    величка хъшнова. Кой предаде Европа?

    15:58 07.10.2026

  • 12 Шмерц може да хвърля оставката

    37 0 Отговор
    и да си ходи.

    16:00 07.10.2026

  • 13 Скоро и кучето ще

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "То кучето":

    умре и бълхите ще пукнат.

    16:01 07.10.2026

  • 14 българина

    27 0 Отговор
    разплатата идва!

    16:02 07.10.2026

  • 15 ......-

    30 0 Отговор
    Ислямският Германистански ТИТАНИК здраво се пълни с вода !!

    Коментиран от #19

    16:07 07.10.2026

  • 16 Горски

    23 3 Отговор
    Да не успиват бургазлии с "Евровизия" и бангаранги, а да им кажат честно, че ги превръщат в легитимна мишена на кремълските орешници! И че ще отровят Южното Черноморие с възможно най-мръсното производство! Прословутият завод на германския "Райнметал" за барут и артилерийски снаряди сега пък щял да се строи на 20 км от Бургас в Равнец. Карлово се отърва, ред е на моя роден град. Припомням думите на Мария Захарова отпреди дни: европейските фабрики и съвместни предприятия, които произвеждат оръжия и дронове за Украйна, се разглеждат като легитимни и потенциални военни цели за Русия. Те са "международни терористични клетки". Злокобната кооперация с "Райнметал" (глобален търговец на смърт в Украйна) е съкровена мечта и повод за конкуренция между Бойко Борисов и Румен Радев. Двамата продължават да си мерят...капите кой ще продуцира по-рискова среда за българските граждани.

    Коментиран от #20

    16:12 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    20 0 Отговор
    Кво бе? Внука на едесовеца май няма да може да осъществи желанието си реванш над Русия май? Нещо го нещат, а демократичната преса вече сипе квалификации към партията избрана на честни избори? Викат им че били екстремисти, моля ви се.
    Мо то какви да са щом не са от "наще"? Много ясно че ще са екстремисти и ще впрегнем цялата медийна мощ за да ги оплюем. А това че ги избра народа, това няма значение. Точно като през соца. Не се допускат други.

    16:15 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Къш,къш

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Аааа да си го построят в Швейцария и у Франкфурт на Майн

    16:27 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истинският

    4 0 Отговор
    трус тепърва предстои. Ама не е нещо, което не се знае от дсота време и в само въпрос на време. Дори имам съмненията, че Мерц му е разписана оставката, но се чака правилният момент за избори.
    АзГ на този етап трудно биха съставили кабинет, а нова управленса коалициа (черни, червени, зелени) никой не иска.

    16:42 07.10.2026

  • 23 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Магдебург е сърцето на Източна Германия, в който хората не желаят да ги управлява ХДС, ХСС и ГСДП на Мерц и компания .

    16:47 07.10.2026

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