Политическо земетресение в Берлин след избора в Магдебург

Недоволство в Социалдемократическата партия на Германия (ГСДП): социалдемократите са силно притеснени от избора на двама политици от „Алтернатива за Германия" (АзГ) за председател и заместник-председател на парламента на провинция Саксония-Анхалт. Тобиас Рауш и Ханс-Томас Тилшнайдер бяха избрани с повече гласове от тези на парламентарната група на тяхната партия, чиято местна организация в Саксония-Анхалт е обявена за „доказано екстремистка".

Напрежението в редиците на ГСДП се отразява и на отношенията с коалиционния партньор от Християндемократическия съюз (ХДС) на федерално равнище.

Кой още е подкрепил Тобиас Рауш?

Новият председател на Ландтага в Магдебург Тобиас Рауш беше избран с 48 гласа – с 4 четири повече, отколкото имат „Алтернатива за Германия" и партията „Съюз Сара Вагенкнехт" заедно. Ръководството на парламентарната група на ХДС беше препоръчало на своите 15 депутати да се въздържат при гласуването, но само петима от тях се въздържаха. Според MDR един депутат от ХДС е отсъствал от заседанието. Тъй като гласуването беше тайно, не е ясно кой е подкрепил кандидата на АзГ.

Парламентарните групи на ГСДП, „Зелените“ и „Левицата“ бяха обявили, че ще гласуват против Рауш – общо те разполагат с 24 места в Ландтага. Гласовете „против" бяха 29. При избора на заместник-председатели кандидатът на ГСДП не успя да се наложи – той получи едва 33 гласа „за", а 48 депутати гласуваха „против". За разлика от него кандидатът на ХДС Карстен Борхерт беше избран за заместник-председател.

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага Торстен Фрай беше категоричен, че няма да се впуска в спекулации по темата, но все пак определи това развитие като изключително тревожно. А лидерът на ХДС Фридрих Мерц все още не е коментирал въпроса.

Рухва ли санитарният кордон около АзГ?

От партията „Съюз Сара Вагенкнехт" обявиха за провален тъй наречения санитарен кордон около „Алтернатива за Германия" (негласно споразумение между основните политически партии да не работят с АзГ – бел. ред.). Зелените пък виждат „постепенна нормализация на настъплението на крайната десница".

Санитарният кордон може да стане тема и на заседанието на коалиционния комитет на ХДС/ХСС и ГСДП довечера в Берлин. Срещата не е реакция на събитията в Саксония-Анхалт, а се провежда по график след тримесечната лятна пауза. В центъра на вниманието са предстоящите реформи, но социалдемократите вече сигнализираха, че ще търсят обмен на мнения и по въпроса за Саксония-Анхалт.