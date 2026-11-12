Европарламентът избра нов заместник-председател: Тили Мец получи 423 гласа

Европейският парламент избра Тили Мец от Люксембург за нов заместник-председател на институцията. Тя получи 423 гласа и беше избрана с абсолютно мнозинство при тайно електронно гласуване.
В надпреварата участва и Рада Лайкова от „Възраждане“, която е член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя получи 114 гласа. Общо бяха подадени 579 гласа, като 42 от тях бяха „въздържал се“ и не бяха включени в крайния резултат.
Мец заема мястото на Щефануца
Новият избор беше необходим след оттеглянето на румънския евродепутат Николае Щефануца от поста заместник-председател. Той напусна длъжността, след като беше избран за съпредседател на своята политическа група в Европейския парламент.
С избора Тили Мец стана единадесетият заместник-председател в съществуващия ред на старшинство. Правилата на парламента предвиждат при освобождаване на място да бъде избран нов заместник-председател, който да заеме мястото на предшественика си в този ред.
Пробни гласувания с Фил Колинс и Дженифър Лопес
Преди същинския вот евродепутатите направиха две пробни гласувания, за да проверят електронната система. В тях изборът беше между певците Фил Колинс и Дженифър Лопес.
При първото пробно гласуване повече гласове получи Фил Колинс, а при второто предимство имаше Дженифър Лопес. Тестовете не са част от избора на заместник-председател.
Европейският парламент има 14 заместник-председатели и петима квестори. Заедно с председателя те съставляват Бюрото на институцията, което отговаря за административните, организационните и финансовите въпроси на парламента. Сред квесторите е българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ и Европейската народна партия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
13:26 12.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:28 12.11.2026
3 Нека да пиша
Коментиран от #4
13:37 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
13:43 12.11.2026
7 Ами
Коментиран от #8
13:48 12.11.2026
8 Емили с Тротинетката
До коментар #7 от "Ами":Не е от нашите.
13:59 12.11.2026