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Европарламентът избра нов заместник-председател: Тили Мец получи 423 гласа
  Тема: Избори

Европарламентът избра нов заместник-председател: Тили Мец получи 423 гласа

12 Ноември, 2026 13:22 592 8

  • европейски парламент-
  • тили мец-
  • евродепутати-
  • николае щефануца-
  • рада лайкова

Евродепутатката от Люксембург получи 423 гласа при тайното електронно гласуване. Тя заема мястото на оттеглилия се Николае Щефануца

Европарламентът избра нов заместник-председател: Тили Мец получи 423 гласа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент избра Тили Мец от Люксембург за нов заместник-председател на институцията. Тя получи 423 гласа и беше избрана с абсолютно мнозинство при тайно електронно гласуване.

В надпреварата участва и Рада Лайкова от „Възраждане“, която е член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя получи 114 гласа. Общо бяха подадени 579 гласа, като 42 от тях бяха „въздържал се“ и не бяха включени в крайния резултат.

Мец заема мястото на Щефануца

Новият избор беше необходим след оттеглянето на румънския евродепутат Николае Щефануца от поста заместник-председател. Той напусна длъжността, след като беше избран за съпредседател на своята политическа група в Европейския парламент.

С избора Тили Мец стана единадесетият заместник-председател в съществуващия ред на старшинство. Правилата на парламента предвиждат при освобождаване на място да бъде избран нов заместник-председател, който да заеме мястото на предшественика си в този ред.

Пробни гласувания с Фил Колинс и Дженифър Лопес

Преди същинския вот евродепутатите направиха две пробни гласувания, за да проверят електронната система. В тях изборът беше между певците Фил Колинс и Дженифър Лопес.

При първото пробно гласуване повече гласове получи Фил Колинс, а при второто предимство имаше Дженифър Лопес. Тестовете не са част от избора на заместник-председател.

Европейският парламент има 14 заместник-председатели и петима квестори. Заедно с председателя те съставляват Бюрото на институцията, което отговаря за административните, организационните и финансовите въпроси на парламента. Сред квесторите е българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ и Европейската народна партия.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    2 1 Отговор
    От нашите.

    13:26 12.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Тили Мец е женена официално за Барбара Агостино

    Коментиран от #5

    13:28 12.11.2026

  • 3 Нека да пиша

    3 1 Отговор
    Лайкова,ще лае щото не са е избрали.

    Коментиран от #4

    13:37 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Три гласувания и три различни резултата.ИЗМАМА!

    13:43 12.11.2026

  • 7 Ами

    1 0 Отговор
    с нашата шун..а, какво стана?

    Коментиран от #8

    13:48 12.11.2026

  • 8 Емили с Тротинетката

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Не е от нашите.

    13:59 12.11.2026

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