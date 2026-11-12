Европарламентът избра нов заместник-председател: Тили Мец получи 423 гласа

Европейският парламент избра Тили Мец от Люксембург за нов заместник-председател на институцията. Тя получи 423 гласа и беше избрана с абсолютно мнозинство при тайно електронно гласуване.

В надпреварата участва и Рада Лайкова от „Възраждане“, която е член на групата „Европа на суверенните нации“. Тя получи 114 гласа. Общо бяха подадени 579 гласа, като 42 от тях бяха „въздържал се“ и не бяха включени в крайния резултат.

Мец заема мястото на Щефануца

Новият избор беше необходим след оттеглянето на румънския евродепутат Николае Щефануца от поста заместник-председател. Той напусна длъжността, след като беше избран за съпредседател на своята политическа група в Европейския парламент.

С избора Тили Мец стана единадесетият заместник-председател в съществуващия ред на старшинство. Правилата на парламента предвиждат при освобождаване на място да бъде избран нов заместник-председател, който да заеме мястото на предшественика си в този ред.

Пробни гласувания с Фил Колинс и Дженифър Лопес

Преди същинския вот евродепутатите направиха две пробни гласувания, за да проверят електронната система. В тях изборът беше между певците Фил Колинс и Дженифър Лопес.

При първото пробно гласуване повече гласове получи Фил Колинс, а при второто предимство имаше Дженифър Лопес. Тестовете не са част от избора на заместник-председател.

Европейският парламент има 14 заместник-председатели и петима квестори. Заедно с председателя те съставляват Бюрото на институцията, което отговаря за административните, организационните и финансовите въпроси на парламента. Сред квесторите е българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ и Европейската народна партия.