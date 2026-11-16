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16 ноември 1918 г. Унгария става република след разпадането на империята с Австрия

16 ноември 1918 г. Унгария става република след разпадането на империята с Австрия

16 Ноември, 2026 06:09 434 2

  • унгария-
  • революцията на хризантемите-
  • австро-унгария-
  • унгарска съветска република

Провъзгласяването е на 16 ноември 1918 г., а не на 3 ноември, когато Австро-Унгария подписва примирие с Антантата

16 ноември 1918 г. Унгария става република след разпадането на империята с Австрия - 1
Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 ноември 1918 г. Унгария е провъзгласена за независима и самостоятелна народна република. Това става дни след разпадането на Австро-Унгарската монархия и поставя началото на кратък републикански период, който приключва на 21 март 1919 г. с провъзгласяването на Унгарската съветска република.

Датата 3 ноември 1918 г. е свързана с примирието между Австро-Унгария и Антантата на италианския фронт, но тогава Унгария все още не е обявена за република. Самият унгарски парламент вече е гласувал за прекратяване на съюза с Австрия на 17 октомври, когато поражението на Централните сили и разпадането на империята стават неизбежни.

Революцията на хризантемите

В Будапеща недоволството от войната, икономическата разруха и политическата система прераства в масови демонстрации, стачки и бунтове в края на октомври. Движението остава в историята като Революцията на хризантемите, тъй като войници и цивилни носят бели есенни цветя като знак на промяната.

Унгарският национален съвет е създаден на 24 октомври 1918 г. от представители на Партията на независимостта и „48“ на Михай Карои, Радикалната партия на Оскар Яси и Социалдемократическата партия. Програмата му включва незабавен мир, независимост на страната, всеобщо избирателно право, свобода на печата и признаване на правата на националностите.

На 31 октомври ерцхерцог Йозеф, представител на крал Карл IV в Унгария, назначава Карои за министър-председател. През нощта войници, полиция и демонстранти поемат контрола над ключови обществени сгради в столицата. Създаденото правителство все още полага клетва пред краля, което показва, че преходът към република не е завършен веднага.

Провъзгласяването на републиката

Решаващият момент настъпва след декларацията на Карл IV от 13 ноември, че се отказва от участие в управлението на унгарските държавни дела. На 16 ноември Камарата на представителите се саморазпуска, а разширеният Национален съвет се събира в сградата на парламента.

Председателят на съвета Янош Хок предлага промяна на държавната форма. След това е прочетано първото Народно решение, което обявява:

„Унгария е независима и самостоятелна народна република.“

Държавната власт временно е поверена на правителството на Карои до свикването на учредително народно събрание. Предвидени са общо, тайно, равно и пряко избирателно право, включително за жените, както и свобода на печата, сдружаването и събранията.

Краткият републикански период

Новата държава не успява да стабилизира границите и политическия живот в условията на следвоенна разруха, териториални спорове и социално напрежение. На 21 март 1919 г. социалдемократи и комунисти поемат властта, а Бела Кун и съюзниците му провъзгласяват Унгарската съветска република. Тя просъществува до 1 август 1919 г., когато е свалена след военния и политическия натиск върху страната.

Източници: encyclopedia.com, history.state.gov


Унгария
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