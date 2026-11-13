Сандърс отказа подкрепа за Шумър като лидер в Сената

Сенаторът Бърни Сандърс заяви, че няма да подкрепи Чък Шумър за лидер на мнозинството в Сената. Позицията му идва след победите на демократите на междинните избори в Съединените щати, които отвориха дебат за бъдещата посока на партията.

Сандърс, сенатор от Върмонт, обясни решението си с необходимостта от политическа промяна. Според него резултатите от изборите показват, че избирателите не искат продължаване на досегашния курс.

„Американският народ вика за промяна. Политиките на статуквото и политиката на статуквото вече не са достатъчно добри“, заяви Сандърс.

Чък Шумър, сенатор от Ню Йорк, е в центъра на обсъжданията за бъдещото ръководство на демократите в Сената. Отказът на Сандърс да го подкрепи показва, че изборният успех не е прекратил вътрешния спор в партията, а е засилил въпроса как трябва да бъде използван.

Дебатът за посоката на демократите

Изказването на Сандърс поставя акцент върху разминаването между традиционното партийно ръководство и избирателите, които според него очакват по-съществена промяна. Той не представя подкрепа за конкретен алтернативен кандидат, но ясно отхвърля запазването на досегашния модел.

Същевременно победите на междинните избори дават на демократите по-силна позиция в разговорите за политическите приоритети и лидерството им в Сената. Предстои партийното мнозинство да реши кой ще го ръководи и дали заявеният от Сандърс курс ще намери по-широка подкрепа.

Източници: cnn.com