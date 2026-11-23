Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският фондов пазар е загубил повече от 6 трилиона долара след победата на демократите на междинните избори за Конгрес. В публикация в Truth Social той обвини изборния резултат за спада и написа: „Пазарът е паднал с повече от 6 трилиона долара след доста странната победа на демократите на 3 ноември. Само Nasdaq е надолу с 20 процента.“

Демократите спечелиха контрол над Камарата на представителите и Сената на изборите на 3 ноември. Твърдението на Тръмп обаче не съвпада напълно с движението на основните борсови индекси.

Как се промени Nasdaq

Nasdaq Composite затвори на 25 372,01 пункта на 3 ноември, а на 20 ноември приключи търговията на 22 617,73 пункта. Това представлява спад от около 10,9 процента. Индексът е бил с приблизително 18 процента под рекордното си ниво за годината, но това е различна база за сравнение от посочената от Тръмп дата.

Разпродажбите последваха силен ръст непосредствено след изборите. На 4 ноември S&P 500 се повиши с 1,6 процента, Nasdaq Composite нарасна с 1,4 процента, а Dow Jones добави 3 процента. Reuters определи реакцията като първоначално положителна заради намаляването на политическата несигурност.

Технологичните акции под натиск

Посоката се промени през следващите сесии. На 20 ноември S&P 500 спадна с 3,7 процента до 6910,39 пункта, а Nasdaq Composite загуби 5,3 процента и затвори на 22 617,73 пункта. Акциите на производители на чипове и други компании, свързани с изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект, понесоха най-тежките загуби.

Associated Press свърза спада с опасенията, че високите оценки и огромните разходи в сектора на изкуствения интелект може да не се оправдаят. Допълнителен натиск оказаха очакванията, че новият Конгрес с демократическо мнозинство може да подкрепи ограничения върху изграждането на центрове за данни.

На 5 ноември, ден след първоначалното повишение на борсите, Nasdaq загуби около 2 трилиона долара пазарна капитализация само за една сесия според Reuters. Тази стойност се отнася до конкретен ден и до компаниите, включени в индекса, а не автоматично до целия американски фондов пазар.

Така твърдението на Тръмп за загуба от над 6 трилиона долара зависи от избрания обхват на пазара и метода на изчисление. Публичните данни потвърждават значителен спад на американските акции след изборите, но не потвърждават заявените от президента 20 процента спад на Nasdaq спрямо 3 ноември.

Източници: investing.com, apnews.com, finance.yahoo.com