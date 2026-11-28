Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф ще говори пред американски сенатори на закрит брифинг за ситуацията в Украйна. Срещата е насрочена за 1 декември от 14:00 часа във Вашингтон, или 21:00 часа българско време, и е организирана от Комисията по външни отношения на Сената.

В официалния календар на комисията заседанието е обозначено като CLOSED TS/SCI: UPDATE ON UKRAINE. Това показва, че ще бъде обсъждана информация с най-висока степен на секретност. Стив Уиткоф е посочен като единствен докладчик. Брифингът ще се проведе в зала SVC-217, а публично видеопредаване не е предвидено. Комисията не е публикувала допълнителни подробности за съдържанието на разговора.

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Брифингът идва след нов кръг дипломатически разговори

Уиткоф е част от екипа на администрацията на Доналд Тръмп, който води дипломатически контакти за прекратяване на войната между Русия и Украйна. В тези усилия участва и Джаред Къшнър. Двамата се срещнаха с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски в Берлин на 19 ноември, след като Тръмп разговаря в Китай с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин.

Тогава Уиткоф заяви, че Тръмп е обсъждал с Путин и Си възможността за мирно прекратяване на войната. Срещата в Берлин се проведе с участието на повече от 40 европейски лидери, които подкрепят Украйна и настояват да не бъдат изключвани от преговорния процес.

Спорът за териториите остава основна пречка

В последните си публични изяви Къшнър каза, че преговорите са стигнали до „малка безизходица“ заради бъдещето на украинските територии. Той добави: „Каквото казва Путин, е мир, но винаги е мир при негови условия.“ Според Къшнър руският президент е показал сдържаност и е уверил американската страна, че не възнамерява да използва ядрено оръжие.

Коментарите бяха направени на фона на нови руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя мащабен удар по енергетиката, логистиката и критичните услуги в страната.

Какви конкретни предложения, разузнавателни оценки или данни ще представи Уиткоф пред сенаторите, ще остане неизвестно, ако комисията не публикува последващо съобщение след заседанието.

Източници: apnews.com