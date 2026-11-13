Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси Крит

Земетресение с магнитуд 5,1 разтърси гръцкия остров Крит. Трусът е регистриран на дълбочина 45 километра, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Данните за събитието потвърждават магнитуда и дълбочината на земетресението.

Епицентърът е бил на 68 километра южно от пристанищния град Ираклион, който има около 137 000 жители. Земетресението е усетено в града, като много хора са били събудени от продължителното разклащане и силния тътен.

Местните власти не съобщават за сигнали за разрушения. Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора, свързани с труса.

Източници: focus-news.net