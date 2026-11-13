Русия използва на фронта "пушечно месо" от близо 100 държави

Руската статистическа служба е регистрирала смъртта на 11 335 чужденци, които руските власти са завербували за участие във войната срещу Украйна с помощта на принуда, измама или срещу заплащане. Става дума за хора, които са се родили извън пределите на Руската федерация или не са притежавали руско гражданство, съобщи агенция Блумбърг. Сведенията са от масивите на Росстат, където се регистрират данните за смъртта на над 11 милиона души с допълнителна информация за тяхното гражданство, място на раждане и обстоятелствата, при които са починали. Достъп до тази база данни са получили беларуските хакери „Киберпартизани" и украинската хакерска група Silent Crow, които са предали материалите на журналистите.

Това, че въпросните чужденци са загинали във войната срещу Украйна става ясно от факта, че формулировките съдържат указания като „специална военна операция", „обстрел от безпилотни уреди", както и различни специални кодове. Освен това става дума за периода от 24 февруари 2022 г. ( тоест от началото на руската агресия) до края на август 2026 година.

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От кои страни са наемниците

Значителна част от наемниците са от бившите съветски републики като Казахстан и другите държави от Централна Азия, които и най-често загиват на фронта. Други 3700 души от загиналите са имали украинско гражданство, поради това, че са били родени в Украйна след като тя обяви независимостта си.

Адресните регистрации показват, че болшинството от загиналите украински граждани са живеели в източното и южна част на Украйна, които в момента се намират под руска окупация. От началото на руската война властите нерядко вкарват с принуда мъжете от самопровъзгласилите се „Донецка и Луганска народни републики" в армията. Принудителната мобилизация засегна и множество мигранти от Централна Азия, получили впоследствие руски паспорти. Те бяха набирани в армията от руските градове, където са живеели.

Реалните загуби на хора навярно са значително по-големи

Цитираните данни не отразят в пълнота мащабите на смъртта сред чуждите бойци. Статистиката съдържа пропуски, особено в данните за 2026 г., а и оформянето на документите за смърт на военнослужещите в Русия понякога отнема по няколко месеца. Освен това част от загиналите остават на фронта, поради това, че не подлежат на разпознаване, а някои от тях се считат за безследно изчезнали и изобщо не попадат в статистиката.

В нея не фигурират и случаите, когато военнослужещи умират след края на военната си служба в резултат от получените наранявания. От статистиките липсва и информация за военнослужещите от Северна Корея, които Ким Чен Ун изпраща в подкрепа на руската армия. От разследвания на британската медия БибиСи, която е използвала данни на спътникови снимки и официални данни от мемориалния комплекс на загиналите в КНДР, само в Курска област са загинали около 2300 севернокорейски войници.

Вербувани бойци от близо 100 страни

Русия е забербувала за участие във войната срещу Украйна граждани от близо 100 страни. През 2023-2024 например се наблюдава завишена смъртност на граждани от Непал, а през 2024-2025г. – от Шри Ланка и Китай. От края на 2025 г. в статистиките на загиналите все по-често се появяват граждани на Колумбия, Кения и Нигерия.

Русия активно привлича хора от Африка, като се възползва от тяхната бедност и им предлага високоплатена работа, която уж ще е в гражданския сектор. Болшинството африканци, попаднали в руската армия, са загинали през 2025-2026 година. Сред тях преобладават хора от Египет, Камерун, Нигерия, Кения и Гана.

Русия разширява географията на вербуването

В последните месеци властите в Кения и Гана се обърнаха с официално искане към Москва да прекрати вербуването на техни граждани за войната чрез измамни оферти. Южноафриканската република и Ботсвана на свой ред призоваха своите граждани да не се съгласяват на руските предложения за работа. Междувременно Русия се насочи и към Индонезия. По данни на украинския проект „Искам да живея" за първите 9 месеца на 2026 г. в руската армия са постъпили 283 граждани на Индонезия. За сравнение – през трите предходни години техният брой е бил не повече от десет.

Автор: Сергей Ромашенко