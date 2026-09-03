От Камерун на фронта в Украйна: как Русия подмамва войници

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Камерун се превърна в един от основните източници на африкански военнослужещи за руската армия. Младите мъже биват примамвани в Европа с фалшиви обещания за работа и бързо получаване на руско гражданство, но след това обикновено се озоват на фронта в Украйна.

По украински сведения към месец май тази година близо 3 000 граждани на различни африкански държави са се сражавали за Русия - най-много от Камерун, Гана, Египет, Кения и Уганда. През април правителството на Камерун потвърди, че Русия е съобщила за смъртта на 16 камерунски граждани, седем от които са загинали при военни операции в Украйна.

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Бедността кара младите камерунци да заминават

Според кореспондентката на ДВ в Камерун Доркас Екупе действителният брой на жертвите вероятно е по-висок: "Когато се запознаеш с други публикации и видиш колко са семействата, които скърбят за близките си - явно броят е много по-висок от онзи, който правителството съобщава", казва Екупе. Тя описва два фактора, които стимулират готовността на младите камерунци да заминават - отчаяние от икономическата ситуация и заблудата.

"Много от новобранците заминават за Русия с убеждението, че са намерили работа в строителството, като охранители или че ще участват в образователни програми. Но веднъж пристигнали в Русия, те се озовават на бойното поле", обяснява Екупе.

Добре организирани кампании целят да направят образа на Русия по-привлекателен. Бамньо Херман Йеника, политически анализатор в университета в град Баменда, сочи ключовата роля на руската паравоенна група "Вагнер", както и на нейния наследник - "Африканския корпус" - като основни инструменти на Москва за разширяване на присъствието и репутацията ѝ в цяла Африка.

Набиране на войници, прикрито като културна дейност

Йеника разказва за руските правителствени програми "Африканската инициатива" и "Алабуга", които уж целят културен и образователен обмен, но всъщност са свързани с набирането на войници.

"На пръв поглед понякога наистина изглежда, че те извършват културна дейност", казва той. "Но много от камерунците не подозират какво се крие под повърхността." Франция описва "Африканската инициатива" като прикритие, което Русия използва за пропагандата си.

Йеника подчертава, че икономическата ситуация е основният мотив, който ги кара да заминават. "Представете си, че сте дърводелец в Камерун, който не изкарва и по 100 000 камерунски франка (150 долара) на месец, а в същото време някой му обещава 3 милиона камерунски франка, за да работи." Политологът обръща внимание на това, че комбинацията от обещание за добро заплащане и перспективата да получиш руско гражданство кара някои да поемат риска от участие във войната срещу Украйна.

Носи ли отговорност Русия?

Международното право по принцип не забранява на чужденец доброволно да се запише във въоръжените сили на друга държава. Правна отговорност възниква обаче, когато набирането е свързано с измама, принуда, трафик на хора или наемническа дейност.

Според член 47 от Допълнителния протокол към Женевските конвенции наемникът е лице, което се съгласява да участва пряко във военни действия, като основната му мотивация е лична финансова изгода, казва Йеника.

Съгласно действащата нормативна уредба отговорността за смъртта на чуждестранен боец, участващ във войната на друга държава, се носи предимно от самия боец и неговото семейство, а не от държавата, която го е вербувала.

Но семействата на загиналите често пъти са принудени мълчаливо да скърбят. Екупе описва случаи, в които майки научават за смъртта на синовете си в Украйна чак години по-късно и то случайно. Тя обяснява, че много от семействата не получават никакво финансово обезщетение, а някои от загиналите мъже оставят след себе си бременни жени и деца.

Какво могат да направят властите в Камерун?

Правителството на Камерун твърди, че не изпраща свои войници в чужбина и че предупреждава своите граждани да не се замесват в чужди конфликти.

Въпреки това анализатори смятат, че са нужни повече усилия от страна на властите, за да не рискуват още млади мъже живота си в Русия. Те апелират за реформи, които да подобрят икономическата ситуация, да се обръща повече внимание на дипломатическите отношения с Русия и да се води активна разяснителна кампания, която обяснява конкретните опасности.

Гана например разговаря официално с Русия по този въпрос и настоя Москва да прекрати набирането на войници от страната. В Камерун обаче, който има дълга традиция на военни контакти с Русия, подобна стъпка би могла да бъде осуетена.

Автори: Адвоа Тенкорама Домена | Еди Мика | Зиля Фрьолих