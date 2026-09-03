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От Камерун на фронта в Украйна: как Русия подмамва войници
  Тема: Украйна

От Камерун на фронта в Украйна: как Русия подмамва войници

3 Септември, 2026 06:01 1 021 24

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • африка-
  • камерун-
  • руска армия

Подмамени от фалшиви обещания за работа и бързо получаване на гражданство, много камерунци заминават за Русия. След това обаче те се озовават на фронта в Украйна.

От Камерун на фронта в Украйна: как Русия подмамва войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Камерун се превърна в един от основните източници на африкански военнослужещи за руската армия. Младите мъже биват примамвани в Европа с фалшиви обещания за работа и бързо получаване на руско гражданство, но след това обикновено се озоват на фронта в Украйна.

По украински сведения към месец май тази година близо 3 000 граждани на различни африкански държави са се сражавали за Русия - най-много от Камерун, Гана, Египет, Кения и Уганда. През април правителството на Камерун потвърди, че Русия е съобщила за смъртта на 16 камерунски граждани, седем от които са загинали при военни операции в Украйна.

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Бедността кара младите камерунци да заминават

Според кореспондентката на ДВ в Камерун Доркас Екупе действителният брой на жертвите вероятно е по-висок: "Когато се запознаеш с други публикации и видиш колко са семействата, които скърбят за близките си - явно броят е много по-висок от онзи, който правителството съобщава", казва Екупе. Тя описва два фактора, които стимулират готовността на младите камерунци да заминават - отчаяние от икономическата ситуация и заблудата.

"Много от новобранците заминават за Русия с убеждението, че са намерили работа в строителството, като охранители или че ще участват в образователни програми. Но веднъж пристигнали в Русия, те се озовават на бойното поле", обяснява Екупе.

Добре организирани кампании целят да направят образа на Русия по-привлекателен. Бамньо Херман Йеника, политически анализатор в университета в град Баменда, сочи ключовата роля на руската паравоенна група "Вагнер", както и на нейния наследник - "Африканския корпус" - като основни инструменти на Москва за разширяване на присъствието и репутацията ѝ в цяла Африка.

Набиране на войници, прикрито като културна дейност

Йеника разказва за руските правителствени програми "Африканската инициатива" и "Алабуга", които уж целят културен и образователен обмен, но всъщност са свързани с набирането на войници.

"На пръв поглед понякога наистина изглежда, че те извършват културна дейност", казва той. "Но много от камерунците не подозират какво се крие под повърхността." Франция описва "Африканската инициатива" като прикритие, което Русия използва за пропагандата си.

Йеника подчертава, че икономическата ситуация е основният мотив, който ги кара да заминават. "Представете си, че сте дърводелец в Камерун, който не изкарва и по 100 000 камерунски франка (150 долара) на месец, а в същото време някой му обещава 3 милиона камерунски франка, за да работи." Политологът обръща внимание на това, че комбинацията от обещание за добро заплащане и перспективата да получиш руско гражданство кара някои да поемат риска от участие във войната срещу Украйна.

Носи ли отговорност Русия?

Международното право по принцип не забранява на чужденец доброволно да се запише във въоръжените сили на друга държава. Правна отговорност възниква обаче, когато набирането е свързано с измама, принуда, трафик на хора или наемническа дейност.

Според член 47 от Допълнителния протокол към Женевските конвенции наемникът е лице, което се съгласява да участва пряко във военни действия, като основната му мотивация е лична финансова изгода, казва Йеника.

Съгласно действащата нормативна уредба отговорността за смъртта на чуждестранен боец, участващ във войната на друга държава, се носи предимно от самия боец и неговото семейство, а не от държавата, която го е вербувала.

Но семействата на загиналите често пъти са принудени мълчаливо да скърбят. Екупе описва случаи, в които майки научават за смъртта на синовете си в Украйна чак години по-късно и то случайно. Тя обяснява, че много от семействата не получават никакво финансово обезщетение, а някои от загиналите мъже оставят след себе си бременни жени и деца.

Какво могат да направят властите в Камерун?

Правителството на Камерун твърди, че не изпраща свои войници в чужбина и че предупреждава своите граждани да не се замесват в чужди конфликти.

Въпреки това анализатори смятат, че са нужни повече усилия от страна на властите, за да не рискуват още млади мъже живота си в Русия. Те апелират за реформи, които да подобрят икономическата ситуация, да се обръща повече внимание на дипломатическите отношения с Русия и да се води активна разяснителна кампания, която обяснява конкретните опасности.

Гана например разговаря официално с Русия по този въпрос и настоя Москва да прекрати набирането на войници от страната. В Камерун обаче, който има дълга традиция на военни контакти с Русия, подобна стъпка би могла да бъде осуетена.

Автори: Адвоа Тенкорама Домена | Еди Мика | Зиля Фрьолих


Камерун
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    27 2 Отговор
    Е, а в Украйна има наемници от много страни. Включително и от България. И те са подмамени. И?

    Коментиран от #12

    06:15 03.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    "И после се заемам с рашките 👊"

    Ко има да чакаш рашките? Отивай на табелата на Славянск или Крематорск и го чакай там. На път са и няма да чакаш много

    Коментиран от #7

    06:30 03.09.2026

  • 7 ДианаРусинова

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъ":

    Пак ли ,бе, .икльо!? Нема да разваляш асфалта ,че ще апнеш боя.

    Коментиран от #8, #20

    06:36 03.09.2026

  • 8 Два дебила са голяма сила

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДианаРусинова":

    Това за четири.

    06:43 03.09.2026

  • 9 Абе стана тя ква стана

    9 0 Отговор
    Стана си ТСВ... ей го то при х0х0лите е пълно с поляци, германци, а основните оператори са френци, ингилизи, янки, че даже и българи и какви ли други не щеш...

    06:47 03.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радвам се за украинците,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    които са избягали в България от войната. Скоро мир не се очаква.

    07:08 03.09.2026

  • 13 Русофилите са хитри като котки

    3 5 Отговор
    Само те не се мамят от хубав живот в Русия и не отиват на фронта.

    Коментиран от #16

    07:09 03.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ироничен

    1 0 Отговор
    Ако човек е достатъчно глупав, винаги ще бъде излъган от някого. И.... не е задължително това да е Русия.

    07:26 03.09.2026

  • 16 Ироничен

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русофилите са хитри като котки":

    Ти там ли си вече?

    07:28 03.09.2026

  • 17 Хи хи

    3 0 Отговор
    Цял свят помага на Русия...Камерун с войници, Северна Корея с ракети....Китай с чипове за перални !!

    07:28 03.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оня

    0 0 Отговор
    Дойче нещо си е достатъчно просто не четеш и това е!

    07:29 03.09.2026

  • 20 Проваленият поръчков сайт

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДианаРусинова":

    пуска заплахи от впиянчени дърти фашизоиди.
    Вие сте напълно деградирали.

    07:31 03.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фен

    1 2 Отговор
    Ама ги подмамва. А не ги лови като животни по улиците, както правят западните либерални демократи в Украйна.

    07:42 03.09.2026

  • 23 Хахахахаха

    1 1 Отговор
    Мале смятай немските смешковци как ги е страх от Русия, че по всякакъв начин гледат да назлобят обикновения немец срещу руснаците, ама не им се получава, имаше анкета където 80 процента от немците не вярват на ония очилата шут за приказките срещу Русия хахахаха, мале направо хем ми е мъчно за украинския народ хем ми чудно как може 5 години да ги отвличат и карат на сила на смърт и тея хора да не са вдигнали бунт и да вземат главата на Зеленски, значи сами си заслужават тая участ

    07:43 03.09.2026

  • 24 Копейки,

    0 1 Отговор
    Това са новите ви братушки.

    07:48 03.09.2026