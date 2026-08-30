Мобилизация в Русия няма да има? Това не е повод за радост.

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В последните няколко месеца зачестиха предупрежденията за нова вероятна вълна на мобилизация в Русия. За това пишат както западните медии, така и украинското военно разузнаване. В руските канали в Телеграм и в независимите медии активно се обсъжда възможната мобилизация след т.нар. избори за Държавната дума, които са през септември.

Има сведения за тълпи руски мъже, които щурмуват граничния пункт Верхний Ларс към Грузия, както се случи и през есента на 2022. Руските власти отричат, което обаче само засилва тревогата, защото всички очакват лъжи от Кремъл, с които да скрие подготовката за мобилизацията. Още повече, че тя наистина е забележима.

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Имат ли план?

Всъщност не се случва нищо свръхестествено, което да свидетелства за намерението да се проведе нова, внезапна и много по-масова мобилизационна кампания, отколкото през 2023-2025 година.

Руската армия определено изпитва дефицит на бойци – както и украинската. Още повече, че Украйна предимно се отбранява, прилагайки в момента на фронта много повече технически нововъведения, като най-нови варианти на дронове, което позволява да се използват по-малко войници. Русия пък се опитва, макар и неособено успешно, да настъпва, разчитайки на атаките с малки групи, което обаче води до смъртта на много повече бойци.

От своя страна руските медии, даже подложените на цензура, съобщават много факти, свидетелстващи, че на армията не ѝ достигат хора. В много региони парите за допълнително заплащане на воюващите по договор вече не стигат, а броят на тези, които подписват нови договори, спада. Не може вече да се разчита и на наемането на затворници – броят им в Русия забележимо е намалял.

Паралелно военните комисии получават достъп до данните на всички потенциални наборници, с пълна сила се задейства електронната повиквателна, с която доскоро само плашеха, а Путин ще подпише поредния указ, който позволява да се вербуват нови офицери от т.нар. "доброволци". Всичко това показва, че руските власти се опитват да попълнят дефицита от жива сила на фронта.

Да облечеш, да обуеш и да нахраниш

Основните проблеми на възможната едновременна мащабна масова мобилизация са известни отдавна, както и през есента на 2022 година. Новите войници трябва не само да бъдат събрани, но и да бъдат обучени, облечени, нахранени, оглавени от командири и в крайна сметка отведени на мястото на бойните действия толкова бързо, че противникът да не може да се подготви.

По всички тези точки сега Русия има явни проблеми, като най-големите са вероятно в сферите на обучението, командването и логистиката. През 2022 година мобилизацията бе извършена на етапи, като в армията въпреки това попаднаха хиляди необучени мъже. Ако и сега ефектът е същият, това само ще отслаби рязко руския фронт, вместо да засили настъплението, за което Путин толкова силно мечтае, че редовно направо лъже за успехите на своята армия.

Затова ако се направи рационален анализ, става ясно, че сегашната скрита и засилена с нови мерки мобилизация би трябвало да е напълно достатъчна на военните, независимо от плановете за бъдещето, обсъждани от генералния щаб.

На какво се надяват Путин и обкръжението му

Разбира се, има риск, че Кремъл не мисли рационално, както бе през 2022 година. Русия не успя да победи Украйна за няколко дни, но Путин и обкръжението му вярваха, че война дори няма да има. Може би и сега погрешно вярват, че са способни да съберат нова половинмилионна армия и да направят пробив на фронта, завършвайки войната още през зимата.

За целта е нужна концентрация на всички сили. А признак, че нещата вървят именно към това, би била капитулацията на Александър Лукашенко и явното присъединяване на Беларус към проекта за ново настъпление срещу Украйна. Подобно нещо обаче не се очертава, въпреки редовните посещения на Лукашенко в Русия.

Не се вижда и твърдо намерение от страна на Кремъл отново да разбуни руското общество след т.нар. "избори" и да предизвика рязък скок в протестната активност чрез открита мобилизация. По-скоро в Русия ще има нова вълна от репресии против всички, които са "за" прекратяване на войната в рамките, зададени от Кремъл. Тъкмо ще се появят нови затворници, които могат да бъдат принудени да отидат на фронта.

Автор: Иван Преображенски