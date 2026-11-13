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Мицкоски: България да не коментира човешките права

Мицкоски: България да не коментира човешките права

13 Ноември, 2026 21:37 563 22

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Премиерът на Северна Македония отговори на Румен Радев, който заяви, че ще постави пред Ален Берсе въпроса за българите в страната

Мицкоски: България да не коментира човешките права - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че България няма основания да коментира човешките права, след като българският премиер Румен Радев обяви, че ще постави пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе въпроса за отношението към българите в Северна Македония.

„Държава, която избягва да изпълни няколко десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, има най-малко основания да коментира човешките права. Това са провокации, които чуваме непрекъснато. Това е всичко друго, но не и добросъседски отношения“, каза Мицкоски.

Той заяви, че няма съдебно решение срещу Северна Македония, което да установява, че правителството нарушава или накърнява човешките права на гражданите. Според Мицкоски властите в Скопие не трябва да отговарят на София със същия речник, тъй като това би довело до нови търкания и би могло да бъде използвано на международната сцена.

„Трябва да им отговорим с разум, с аргументи, с ясна стратегия и така работи нашето правителство“, каза премиерът на Северна Македония.

Радев: Проблемите на българите се задълбочават

На 12 ноември Румен Радев заяви, че ще обсъди темата с Ален Берсе. Българският премиер каза, че няма промяна в отношението на властите в Северна Македония към българите в страната и че проблемите им се задълбочават.

„Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме с него всеки път, а именно, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна. Напротив, проблемите се задълбочават“, заяви Румен Радев.

Разменените позиции продължават спора между София и Скопие за отношението към българите в Северна Македония и за изпълнението на решенията на Съда по правата на човека в Страсбург.

Източници: vesti.bg, bntnews.bg


Северна Македония
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