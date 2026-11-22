Северна Македония има право да се съмнява дали след вписването на българите в конституцията няма да последва ново вето по пътя към Европейския съюз. Това заяви албанският премиер Еди Рама по време на среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

„Македонската страна с право се съмнява дали няма да има още едно вето, ако направи тази стъпка и добави българите в конституцията. Но, от друга страна, Македония трябва да изпълни това условие, за да влезе в ЕС“, каза Рама.

Той подчерта, че това е негово предположение, а не официално предупреждение от страна на България. Албанският премиер заяви още: „Нито аз, нито Албания някога ще спрем пътя на Македония към ЕС“.

Рама: Конституционните промени са вътрешен въпрос

Изявлението беше направено при представянето на системата „Единен пункт“ на граничния пункт Кяфасан между Албания и Северна Македония. Новият режим предвижда преминаването да става с едно спиране, една проверка и едно регистриране.

Рама обясни, че думите му са били отговор на въпрос на български журналист за българските претенции към Северна Македония, свързани с двустранно споразумение. По думите му изказването му в подкрепа на вписването на българите в конституцията трябва да се разглежда в цялостния контекст, а не чрез отделни фрагменти.

„Това са вътрешни въпроси на една държава. Ние сме наясно с действителността и сме готови да работим заедно, като винаги предлагаме решения за преодоляване на това предизвикателство“, каза Рама.

Какво е условието по пътя към ЕС

Европейската комисия посочва, че Северна Македония не е постигнала напредък по конституционните промени, предвидени в заключенията на Съвета на ЕС от 2022 г. Сред изискванията е в основния закон да бъдат включени граждани, които живеят в страната и принадлежат към други народи, включително българите.

Комисията подчертава и че Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония трябва да се изпълнява добросъвестно от всички страни. Според оценката на институцията реалният напредък по процеса на присъединяване остава блокиран.

Мицкоски заяви, че конституционните промени са вътрешен въпрос за страната му и че доверието между съседите трябва да се изгражда чрез конкретни проекти. Той посочи Коридор 8, който свързва Албания, Северна Македония и България, като пример за регионално сътрудничество.

„Сигурен съм, че един ден двете ни страни ще седнат на една маса в Брюксел и ще бъдат част от Европейския съюз“, каза Рама.

Източници: vesti.bg, koha.mk, bnrnews.bg