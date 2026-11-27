Европейските лидери са готови да приемат по-остър сблъсък с президента на САЩ Доналд Тръмп заради продължаващата финансова и военна подкрепа за Украйна. Според Politico разногласията между Вашингтон и Брюксел вече обхващат не само помощта за Киев, но и търговската политика, данъците върху цифровите услуги и правилата за европейските отбранителни поръчки.

Европейската комисия предложи нов заем до 45 милиарда евро за Украйна през 2027 г. Планът предвижда до 25 милиарда евро да бъдат насочени към военна помощ, а до 20 милиарда евро – към бюджетна подкрепа. Средствата са част от опитите на ЕС да покрие част от прогнозния недостиг във финансирането на Украйна, оценяван на около 70 милиарда евро за следващата година.

Тръмп е критикувал европейската помощ

По информация на Politico, цитирана от УНИАН, по време на телефонен разговор на 19 ноември с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски Тръмп отново е поставил под въпрос разходите за оръжия и финансова помощ за Украйна. Според трима европейски представители, запознати със съдържанието на разговора, той е говорил за „изхвърляне на милиарди“ в конфликт, в който „загиват много хора“.

Европейските правителства обаче продължават да обсъждат новия заем. На извънредната среща на Европейския съвет в Брюксел на 26 и 27 ноември темата беше сред основните наред с многогодишния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Лидерите не успяха да постигнат окончателно споразумение и оставиха решението за по-късен етап през декември.

Спор и за европейските оръжейни поръчки

Друг източник на напрежение е предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в бюджета на ЕС да бъде заложен „европейски приоритет“ при отбранителните и космическите поръчки. Това би ограничило възможността американски компании да кандидатстват за част от договорите, финансирани с европейски средства.

Идеята е предизвикала критики от американски представители. Румънският министър на отбраната Щефан-Раду Опря също предупреди, че Европа има нужда от американски технологии. „Нам ни трябват американски технологии в Европа и трябва да търсим начини за сътрудничество и за запазване на американското присъствие“, заяви той.

Според Politico публичните възражения като това на Румъния са по-скоро изключение. Част от европейските държави вече се подготвят за възможно намаляване на американските войски и военна техника на континента.

България ще подкрепи само гражданската помощ

България зае по-ограничена позиция по предложения заем. Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че страната е готова да участва в гражданската част на пакета, но няма да се включи във финансирането на военната помощ. От предложените 45 милиарда евро до 20 милиарда са предвидени за бюджетна подкрепа, а до 25 милиарда – за военни цели.

Новият заем трябва да бъде одобрен от държавите членки и е свързан с по-широкия спор за бъдещия бюджет на ЕС. Германският канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери настояват дългосрочната финансова рамка да бъде обвързана с устойчиво финансиране за Украйна, докато няколко държави, сред които България, Унгария, Словакия и Чехия, се противопоставят на използването на общи средства за военна помощ.

Източници: unian.net, apnews.com, bnrnews.bg