Украйна призова партньорите си да ускорят вътрешните процедури за ратифициране на Специалния трибунал за престъплението агресия на Русия. Това е заявил външният министър Андрий Сибига по време на разговор с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе в Киев.

Берсе е пристигнал в украинската столица на 27 ноември, за да почете паметта на жертвите на Голодомора по време на възпоменателните прояви на 28 ноември. В разговорите Сибига го е информирал за ситуацията на фронта, ескалацията на руските атаки и дипломатическите усилия за постигане на мир.

Двамата са обсъдили и новия четиригодишен План за действие на Съвета на Европа за Украйна. Предварително оценената стойност на документа за периода 2027-2030 г. е около 70 милиона евро. Планът е одобрен от заместник-министрите на външните работи на държавите от организацията на 18 ноември.

Какво е необходимо за старта на трибунала

„Трибуналът се нуждае от още шест ратификации или повече, за да започне работа, а за Комисията по компенсациите са необходими още 13“, е написал Сибига в социалната мрежа „Екс“. Той е призовал партньорите да приключат процедурите си възможно най-бързо, така че 2027 г. да стане „година на справедливостта“.

На 25 ноември Върховната рада одобри присъединяването на Украйна към Управителния комитет на Специалния трибунал. Според Сибига 39 държави и организации са готови да участват в механизма. Украинският парламент посочи, че членството ще даде на страната пълно участие в управлението на трибунала, включително по административните и финансовите въпроси. То предвижда и годишни вноски от украинска страна.

Механизмът се изгражда поетапно

Комитетът на министрите на Съвета на Европа одобри на 15 май ключовото решение за създаването на Специалния трибунал, който трябва да разглежда престъплението "агресия срещу Украйна". Преди присъединяването на Киев девет държави бяха завършили вътрешните си процедури за участие: Великобритания, Естония, Исландия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия и Швеция.

В разговора си с Берсе Сибига е благодарил за личното му лидерство, благодарение на което Специалният трибунал и Комисията по компенсациите са преминали от политически планове към практическа подготовка. По данни на Върховната рада Управителният комитет трябва да осигури финансирането на трибунала и да решава административни въпроси, свързани с работата му.

Източници: eurointegration.com.ua