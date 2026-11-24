Взрив на газ е станал сутринта на 24 ноември в пететажна жилищна сграда в село Кулунда, Алтайския край на Русия. При инцидента са пострадали хора.

Предварителните оценки сочат, че 14 души са ранени при експлозията, съобщиха от службите за спешна помощ пред ТАСС.

„В сградата живеят 127 души, за които са създадени два временни центъра за реагиране при извънредни ситуации. Докато сградата не бъде огледана след експлозията, влизането е забранено. Предварителните оценки сочат, че 14 души са ранени, един от които може да е под развалините“, каза източникът на агенцията.

Обстоятелствата около взрива се изясняват. Причината за инцидента и състоянието на жилищния блок предстои да бъдат уточнени.