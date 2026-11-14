19,5 млн. долара, заровени в гори и тайници: разследват бивш министър на Орбан

Унгарските власти са иззели пари в брой за около 19,5 милиона долара при разследване срещу бившия министър на националното развитие Миклош Сещак. Част от сумата е била заровена в гори, а друга – скрита в селскостопански и складови сгради, жилищни имоти и сейфове.

Акцията е проведена в продължение на два дни от Националната служба за възстановяване и защита на активи. Сещак е бил министър в периода 2014–2018 г. По делото срещу него има обвинение, че е приемал подкупи по схема, свързана с договори за закупуване на употребявани автобуси на завишени цени. Обвиненията подлежат на доказване в рамките на наказателното производство.

Намерени са форинти, евро и долари

Според службата при обиските са открити 5 071 632 000 унгарски форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара. Общата стойност е изчислена на около 17,7 милиона евро, или 19,5 милиона долара. Американската агенция Асошиейтед прес потвърди размера на иззетата сума и съобщи, че част от парите са били открити под земята.

Парите са внесени по сметка на Унгарското държавно съкровище. „След приемането 12 служители на съкровището прекараха осем часа, броейки парите с пет машини за броене“, написа финансовият министър Андраш Карман.

Разследването е част от по-широка антикорупционна акция

По информация на унгарските власти действията са извършени на няколко места в страната в рамките на наказателното производство срещу Сещак. Унгарски медии съобщиха, че според обвинението той и бившият ръководител на унгарската компания за управление на държавни активи Норберт Сивек са получили незаконна облага чрез посредник от представители на компании, работили с държавната транспортна фирма „Воланбус“.

Новото правителство на премиера Петер Мадяр дойде на власт след изборите през април, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Мадяр обеща разследване на твърденията за корупция и злоупотреба със служебно положение по време на предишното управление.

Мадяр приветства изземването с думите: „Това официално бележи края на мафията на Фидес-КДНП!“ Орбан не е коментирал последната акция. По-рано той определи разследванията срещу хора от обкръжението му като „политическо преследване“.

Предстои разследващите органи да изяснят произхода на иззетите средства и връзката им с повдигнатите обвинения. До приключването на съдебното производство Сещак се счита за невиновен.

Източници: apnews.com, telex.hu