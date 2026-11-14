Новини
Свят »
Нигерия »
Над 50 души са убити при сблъсъци в Нигерия

Над 50 души са убити при сблъсъци в Нигерия

14 Ноември, 2026 19:10 609 0

  • нигерия-
  • замфара-
  • въоръжени банди-
  • отвличания-
  • местни доброволци

44 предполагаеми членове на престъпна група и девет местни доброволци са загинали в щата Замфара, съобщиха жители

Над 50 души са убити при сблъсъци в Нигерия - 1
Снимка: crisisgroup.org
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 53 души са загинали при ожесточен сблъсък между въоръжена престъпна група и местни доброволци в щата Замфара, Северозападна Нигерия, съобщиха жители пред Франс прес. Боевете са станали в село Зома, район Букуюм, след като доброволците са устроили засада на групата, преминаваща през района.

Според местен традиционен лидер въоръжените мъже са били забелязани, след като са отвлекли няколко души от съседния район Гуми. Доброволците са получили предупреждение за приближаването им и са подготвили нападението, което е прераснало в продължителна престрелка.

„Нашите доброволци убиха 44 от бандитите, но и ние загубихме девет души в боя“, е заявил традиционният лидер, пожелал анонимност от съображения за сигурност. По думите му сред убитите е бил и командирът на групата, известен с прякора Джиджи. Двама жители на Зома, Кабиру Тафида и Басиру Бухари, независимо са потвърдили пред Франс прес същите данни за броя на жертвите.

Говорител на полицията в щата Замфара е заявил, че силите на реда все още не разполагат с подробна информация за сблъсъка. Това означава, че данните за броя на загиналите засега се основават на разказите на местни жители, а официално потвърждение от полицията не е дадено.

Жители искат оръжие за доброволческите отряди

Сблъсъкът отново предизвика призиви към нигерийските власти да подпомогнат местните доброволци, които участват в охраната на селата и преследването на въоръжени групи. „Призоваваме властите да осигурят на нашите доброволци оръжие и боеприпаси, за да се сражават с тези бандити, които използват модерно въоръжение“, е заявил Басиру Бухари.

Щатът Замфара е сред районите на Северозападна и Централна Нигерия, засегнати от продължителни нападения на въоръжени банди. Те атакуват села, отвличат жители за откуп, крадат добитък, ограбват домове и подпалват имущество. В някои случаи групировките поддържат връзки с джихадистки организации, а нигерийската армия ги определя като терористи.

До отдалечените общности в региона често се достига трудно, а слабата телекомуникационна инфраструктура забавя постъпването на информация за нападенията и броя на жертвите. Властите не са обявили кога ще представят официална оценка на случилото се в Зома.

Източници: dailysabah.com, newsstand.ng


Нигерия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ