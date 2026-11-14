Над 50 души са убити при сблъсъци в Нигерия

Най-малко 53 души са загинали при ожесточен сблъсък между въоръжена престъпна група и местни доброволци в щата Замфара, Северозападна Нигерия, съобщиха жители пред Франс прес. Боевете са станали в село Зома, район Букуюм, след като доброволците са устроили засада на групата, преминаваща през района.

Според местен традиционен лидер въоръжените мъже са били забелязани, след като са отвлекли няколко души от съседния район Гуми. Доброволците са получили предупреждение за приближаването им и са подготвили нападението, което е прераснало в продължителна престрелка.

„Нашите доброволци убиха 44 от бандитите, но и ние загубихме девет души в боя“, е заявил традиционният лидер, пожелал анонимност от съображения за сигурност. По думите му сред убитите е бил и командирът на групата, известен с прякора Джиджи. Двама жители на Зома, Кабиру Тафида и Басиру Бухари, независимо са потвърдили пред Франс прес същите данни за броя на жертвите.

Говорител на полицията в щата Замфара е заявил, че силите на реда все още не разполагат с подробна информация за сблъсъка. Това означава, че данните за броя на загиналите засега се основават на разказите на местни жители, а официално потвърждение от полицията не е дадено.

Жители искат оръжие за доброволческите отряди

Сблъсъкът отново предизвика призиви към нигерийските власти да подпомогнат местните доброволци, които участват в охраната на селата и преследването на въоръжени групи. „Призоваваме властите да осигурят на нашите доброволци оръжие и боеприпаси, за да се сражават с тези бандити, които използват модерно въоръжение“, е заявил Басиру Бухари.

Щатът Замфара е сред районите на Северозападна и Централна Нигерия, засегнати от продължителни нападения на въоръжени банди. Те атакуват села, отвличат жители за откуп, крадат добитък, ограбват домове и подпалват имущество. В някои случаи групировките поддържат връзки с джихадистки организации, а нигерийската армия ги определя като терористи.

До отдалечените общности в региона често се достига трудно, а слабата телекомуникационна инфраструктура забавя постъпването на информация за нападенията и броя на жертвите. Властите не са обявили кога ще представят официална оценка на случилото се в Зома.

Източници: dailysabah.com, newsstand.ng