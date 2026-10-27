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Ебола продължава да се разпространява: случаите в Африка надхвърлиха 10 000

Ебола продължава да се разпространява: случаите в Африка надхвърлиха 10 000

27 Октомври, 2026 23:15 369 8

  • ебола-
  • демократична република конго-
  • нигерия-
  • кения-
  • уганда

Повечето заразени и починали са в Демократична република Конго. Вирусът се разпространява и в Кения, Нигерия и Уганда

Ебола продължава да се разпространява: случаите в Африка надхвърлиха 10 000 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Епидемията от ебола в Африка е преминала границата от 10 000 потвърдени случая. По данни на здравните власти в Демократична република Конго заразените са 10 060, а починалите – 4 887.

Вирусът е открит за първи път през май в Демократична република Конго. Здравните власти определят настоящата епидемия като най-смъртоносната в историята на страната, като по-голямата част от регистрираните случаи са именно там.

Разпространение в няколко държави

Случаи са установени още в Кения, Нигерия и Уганда. Световната здравна организация предупреди, че ограничаването на епидемията е „сложна“ задача, тъй като разпространението обхваща източната, западната и централната част на континента.

Допълнително затруднение е причинителят – рядката разновидност на вируса ебола Бундибуджо. За нея няма одобрени ваксини или специфични лечения, което ограничава наличните медицински средства срещу епидемията.

Уганда беше обявена за свободна от ебола в края на август, след като в страната бяха регистрирани общо 20 случая и два смъртни случая. В Кения първият случай беше съобщен на 6 октомври. До този момент страната не беше регистрирала заразени, а впоследствие съобщи за два смъртни случая.

Първи случай в Нигерия

Единственият потвърден случай в Нигерия е при швейцарска гражданка, заразила се след пътуване до Уганда със съпруга си. Жената е евакуирана обратно в Швейцария.

Нигерийските здравни власти са установили 53 души, които са били в контакт с нея, в опит да предотвратят разпространението на вируса в най-многолюдната държава в Африка.

Според изложената хронология жената е пристигнала обратно в Нигерия на 3 октомври. Симптомите ѝ са се появили на 7 октомври, а на 11 октомври тя е потърсила медицинска помощ в Абуджа. Тестът за вируса Бундибуджо е дал положителен резултат на 20 октомври.

Ебола се предава при контакт с телесни течности. Заради времето между пристигането на жената, появата на симптомите и потвърждаването на диагнозата експерти изразяват опасения, че вирусът може да се е разпространил и след завръщането ѝ в Нигерия.

Източници: france24.com


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    23:39 27.10.2026

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