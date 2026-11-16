Въоръжени роботи претърсиха стадион в Хаити, откриха черепи

Въоръжени роботизирани машини са били използвани при операцията, с която хаитянски и салвадорски сили са поели контрола над стадион „Силвио Катор“ в Порт-о-Пренс. Според видеозапис, публикуван от президента на Ел Салвадор Наиб Букеле, четириноги роботи с прикрепени пушки са се придвижвали през помещенията на спортното съоръжение заедно с военнослужещи.

Операцията е проведена на 12 ноември. В нея са участвали Хаитянската национална полиция, Въоръжените сили на Хаити, правителствената Task Force и специални части на Ел Салвадор. Стадионът е бил под контрола на въоръжени банди повече от две години.

Букеле съобщи за човешки черепи

„По време на операцията открихме няколко човешки черепа вътре в стадиона“, е заявил Букеле. Твърдението е разпространено от него заедно с видеото от операцията, но до момента не е потвърдено независимо от втори източник или съдебномедицински доклад.

Кадрите показват роботизирани машини, които преминават през коридори и стълбища. На други моменти се виждат военнослужещи, които закрепват огнестрелни оръжия върху роботите. Видеото не доказва, че машините са стреляли, нито показва дали са били използвани автономно. Не е съобщено и какъв точно модел са роботите.

Стадионът ще бъде оперативна база

Букеле е заявил, че съоръжението ще бъде превърнато в оперативна база за последващо настъпление към райони, контролирани от банди. „Ще установим оперативна база на стадиона, за да можем да продължим напредването си по-дълбоко в териториите, контролирани от бандите“, е написал той.

Салвадорските сили са изпратени в Хаити след нападение през октомври, при което са изчезнали четирима салвадорски авиационни техници, свързани с подкрепяната от ООН мисия за борба с бандите. След инцидента Ел Салвадор е разположил над 2000 военнослужещи в карибската държава.

Салвадорската военна операция се провежда паралелно с международните усилия за възстановяване на сигурността в Хаити. Властите в Порт-о-Пренс все още не са представили публичен съдебномедицински доклад за намерените останки, а не е ясно и кога ще започнат следващите действия от базата на стадиона.

Източници: aljazeera.com, independent.co.uk, apnews.com