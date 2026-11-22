Най-малко 24 души са загинали при преобръщане на лодка в щата Байелса, Южна Нигерия. Плавателният съд е превозвал хора, пътуващи към погребална церемония, когато се е преобърнал в петък при плаване от общностите Айяма към Укубие.

По данни на полицията инцидентът е причинен от механична повреда. Лодката е потънала при речния ръкав между общностите Овейкорога и Отуан в района Саутърн Ижау.

Спасителните действия продължават

„Досега от мястото на инцидента са извадени 24 тела, докато издирвателните и спасителните операции продължават“, заяви Манзо Езекиел, говорител на Националната агенция за управление на извънредни ситуации.

При първоначалните действия в петък са били открити четири тела, сред които две деца. Спасени са 24 души. 19 от тях са получили медицинска помощ в местна клиника, а петима са били откарани в болница в столицата на щата.

Полицията не е посочила колко точно души са били на борда. Местни жители са казали пред Ройтерс, че лодката е превозвала най-малко 300 души. Разликата между официално потвърдения брой на пътниците и местните оценки остава неизяснена.

Задържан е управителят на плавателния съд

Полицията съобщава, че водачът на лодката е напуснал мястото на инцидента. Управителят на плавателния съд е задържан, а местни водолази и други спасителни екипи участват в издирването.

Инцидентът е поредният тежък случай по речните пътища на Нигерия. През август при потъване на лодка в северозападния щат Сокото са загинали най-малко 51 души. През януари при преобръщане на плавателен съд, превозващ хора между щатите Джигава и Йобе, са се удавили най-малко 26 души.

Източници: aljazeera.com