Стотици хиляди на протест в Прага: какво разгневи чехите?

Между 350 000 и 450 000 души са участвали в протест в Прага срещу планираната реформа във финансирането на обществените медии, съобщиха организаторите, цитирани от Чешката информационна агенция. Демонстрацията се проведе в парк „Летна“ по призив на гражданското движение „Един милион мига за демокрацията“.

Чешката полиция не е оповестила собствена оценка за броя на участниците. Говорител на органите на реда е уточнил, че полицията по принцип не предоставя такива данни. Според Чешката информационна агенция посоченият брой би превърнал митинга в най-големия в страната от Нежната революция през 1989 г., довела до демократичния преход в Чехословакия.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Долу ръцете от медиите“ и „Свободата не е даденост“. На демонстрацията присъстваха и хора, пристигнали от други чешки градове с автобуси и влакове. Заради непрекъснатия приток на участници общественият транспорт беше спрян, а спирките и метростанциите се изпълниха с хора.

Спорът е за бюджета и независимостта

Правителството, което е на власт от декември 2025 г., предлага Чешката телевизия и Чешкото радио да бъдат финансирани директно от държавния бюджет вместо от специалните такси за обществените медии. Законопроектът вече е преминал първо четене в Камарата на депутатите.

Предвижда се и около 15-процентно намаляване на общия размер на средствата. Критиците на реформата твърдят, че промяната може да постави обществените медии под по-силен политически контрол и да засегне програмното съдържание и кадровите решения.

„Бъдещето на страната ни зависи от хора като вас“, заяви основният организатор Микулаш Минарж пред множеството.

Външният министър Петр Мацинка от партията „Автомобилисти за себе си“, която за първи път участва в управлението, защити критичната си позиция към организаторите. По време на телевизионен диспут той ги обвини, че са превърнали демонстрациите в бизнес модел, и попита какво са направили за гражданите на Чехия.

Подкрепа от студенти и внимание от Брюксел

Срещу плановете за промяна вече са протестирали студенти и преподаватели от чешки университети. Над 2000 студенти и хора, завършили журналистика, са подписали отворено писмо, в което изразяват тревога за бъдещето на Чешката телевизия и Чешкото радио.

По-рано беше съобщено, че Европейската комисия следи развитието на спора. Причината е свързана с ангажимента на държавите от Европейския съюз да гарантират независимостта на обществените медии съгласно Европейския регламент за свободата на печата.