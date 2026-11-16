Почина мексиканският наркобос Мигел Феликс Гаярдо

Мигел Анхел Феликс Гаярдо, една от най-влиятелните фигури в историята на мексиканския наркотрафик, е починал на 80 години в болница в Гуадалахара. Той е бил преместен по спешност от затворническия комплекс „Пуенте Гранде“ на 13 ноември, а смъртта му е настъпила около 14:00 часа на 15 ноември.

Секретариатът по сигурността на щата Халиско е посочил полиорганна недостатъчност като причина за смъртта. Феликс Гаярдо е бил под постоянна охрана, след като здравословното му състояние се е влошило.

Арестът и присъдите

Феликс Гаярдо е роден на 8 януари 1946 г. в Кулиакан, щата Синалоа. През 1970-те и 1980-те години той се превръща в един от основните организатори на трафика на наркотици между Мексико и САЩ и е сред основателите на картела от Гуадалахара. Заради влиянието си получава прозвището „Шефът на шефовете“.

Мексиканските власти го арестуват в Гуадалахара на 8 април 1989 г. Той остава зад решетките до смъртта си. Делото му е свързано с убийството през 1985 г. на агента на американската Агенция за борба с наркотиците Енрике „Кики“ Камарена.

За размера на наказанието му има разминаване в последните публикации. Ройтерс съобщава за 40-годишна присъда за трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжие, докато „Ел Паис“ посочва две присъди с обща продължителност 76 години за организирана престъпност и убийството на Камарена.

Фигура в началото на мексиканските картели

Картелът от Гуадалахара е сред първите големи престъпни организации в Мексико. Според Ройтерс мрежата, изградена от Феликс Гаярдо и неговите съюзници, е помогнала за оформянето на съвременния наркотрафик в страната. Разпадането ѝ по-късно допринася за появата на други мощни картели и за продължителни конфликти между тях.

Самият Феликс Гаярдо до края е отричал основните обвинения срещу него. В едно от редките си интервюта той заявява: „Никога не е имало картели в Гуадалахара.“ Отрича и участие в убийството на Камарена.

Източници: investing.com, elpais.com, jornada.com.mx