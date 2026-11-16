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Токаев освободи шефа на Комитета за национална сигурност
  Тема: Казахстан

Токаев освободи шефа на Комитета за национална сигурност

16 Ноември, 2026 10:27 418 5

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  • казахстан-
  • корупционно разследване

Марат Ирменов поема ръководството на казахстанската служба дни след арести по корупционно разследване

Токаев освободи шефа на Комитета за национална сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев освободи Ермек Сагимбаев от поста председател на Комитета за национална сигурност. На негово място е назначен заместникът му Марат Гатаулович Ирменов, съобщи Kazinform, позовавайки се на президентската администрация.

Смяната е оформена с указ №1566 от 16 ноември. В документа е записано: „Да бъде назначен Марат Гатаулович Ирменов за председател на Комитета за национална сигурност на Република Казахстан, като бъде освободен от досегашната си длъжност.“ Причина за освобождаването на Сагимбаев не е посочена.

Сагимбаев ръководеше службата от януари 2022 г. Ирменов беше неин заместник-председател от октомври 2025 г. Той е служил в органите за национална сигурност от 1996 г., а през 2019 г. получава звание генерал-майор на националната сигурност.

Смяната идва след арести по корупционно разследване

Решението на Токаев е обявено дни след като казахстанският Комитет за национална сигурност потвърди задържането на ръководителите на суверенния фонд „Самрук-Казъна“ и на националната железопътна компания „Казахстан темир жоли“.

Според Комитета на 11 ноември са били задържани Нурлан Жакупов и Елжас Отъншиев, както и други лица, заподозрени в извършване на корупционно престъпление. „Провеждат се следствени действия, насочени към установяване на всички обстоятелства по делото“, се посочва в съобщението на службата.

„Самрук-Казъна“ управлява активи на ключови държавни компании, а „Казахстан темир жоли“ е националният железопътен оператор. Ройтерс свърза смяната на ръководителя на службата с арестите, но официалният указ за освобождаването не посочва такава връзка или мотиви за кадровото решение.

С назначаването на Ирменов ръководството на Комитета за национална сигурност вече е поето от висш служител на службата, който е бил част от нейното оперативно и управленско ръководство.

Източници: inform.kz, marketscreener.com


Казахстан
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