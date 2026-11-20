Казахстан получи китайски военнотранспортен самолет Y-9E, който е пристигнал в Алмати и вече е включен в състава на военнотранспортната авиация на въоръжените сили. Доставката е част от планираното обновяване на авиационния парк.

„Новият самолет ще разшири възможностите за превоз на личен състав, военни товари и материални средства“, съобщи Министерството на отбраната на Казахстан. От ведомството посочват, че Y-9E заема междинно положение между самолетите C-295 и A400M, които вече са на въоръжение в страната. Това позволява въздушните превози да се планират според разстоянието на маршрута и теглото на товара.

Самолетът превозва до 25 тона

Y-9E е среден многоцелеви военнотранспортен самолет китайско производство. Той е оборудван с четири турбовитлови двигателя, високо разположено крило, херметизирана товарна кабина и задна товарна рампа.

Максималната му скорост е около 660 км/ч, а практическият обсег достига до 5700 км. Самолетът може да превозва до 25 тона товари, включително военнослужещи, техника и материално-техническо имущество. Екипажът обикновено се състои от трима или четирима души.

Конструкцията позволява използването му и за десантиране на хора и товари. При монтиране на необходимото оборудване Y-9E може да изпълнява и задачи по медицинска евакуация.

Връзката с украинския Ан-12

Разработчик и производител на самолета е китайската Shaanxi Aircraft Corporation, която е част от държавната авиационна корпорация AVIC. Експортната версия Y-9E е създадена на основата на Y-9, разработен върху модернизирания китайски Y-8.

Основата на Y-8 е съветският транспортен самолет Ан-12, създаден от киевското конструкторско бюро „Антонов“. През 2002 г. Shaanxi Aircraft Corporation сключва споразумение за техническо сътрудничество с украинското предприятие „Антонов“.

Тази връзка обаче не променя произхода на Y-9E като китайски самолет. Негов непосредствен разработчик и производител остава китайската авиационна промишленост. За Казахстан машината добавя нов клас към военнотранспортния парк и разширява възможностите за превоз на хора и товари.

Източници: obozrevatel.com, qazinform.com, forbes.kz