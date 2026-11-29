На 29 ноември 2001 г. в Москва президентите на Азербайджан и Казахстан Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев подписват двустранно споразумение, което поставя основа за разделянето на дъното и недрата на Каспийско море между двете държави.

Документът предвижда границата да бъде прокарана по средна линия, изчислена на равни разстояния от изходни точки по бреговете и островите. Тя се определя спрямо средното дългосрочно ниво на Каспийско море от минус 28 метра по Балтийската височинна система.

Правата върху ресурсите остават за отделните сектори

В рамките на своите сектори Казахстан и Азербайджан получават суверенни права за проучване, разработване и управление на ресурсите на морското дъно и недрата. Споразумението допуска още полагане на подводни кабели и тръбопроводи, изграждане на изкуствени острови, платформи, диги и други съоръжения, свързани с икономическата дейност.

Ако разделителната линия преминава през перспективна структура или находище, разработването му трябва да бъде уредено с отделно споразумение между двете страни. Така договореността създава правна рамка за бъдещи енергийни проекти, без да решава всички спорове за Каспийско море.

Важна уговорка е, че разграничаването се отнася до дъното и недрата, а не до биологичните ресурси и корабоплаването. Радио Свободна Европа определя договореността като приемане на руския подход за разделяне на морското дъно при запазване на общото използване на водите.

Координатите са уточнени две години по-късно

Самото споразумение оставя подробното трасиране на границата за отделен протокол. Той е подписан в Баку на 27 февруари 2003 г. и съдържа координатите на средната линия между секторите на Казахстан и Азербайджан.

Началната точка е определена при съединяването на разделителните линии на дъното между Казахстан, Азербайджан и Русия. Крайната точка е предвидена като бъдещо съединяване със секторите на Азербайджан и Туркменистан. Споразумението и протоколът влизат в сила на 18 юли 2003 г.

Договореността не е окончателният договор за Каспийско море

След разпадането на Съветския съюз броят на крайбрежните държави на Каспийско море нараства от две на пет: Азербайджан, Казахстан, Русия, Туркменистан и Иран. Именно това превръща въпроса за ресурсите, корабоплаването и границите в продължителен международен спор.

През 2003 г. Казахстан, Азербайджан и Русия подписват отделно споразумение за точката на съединяване на техните разделителни линии. По-късно, през 2018 г., крайбрежните държави приемат Конвенцията за правния статут на Каспийско море. Тя определя териториални води с широчина 15 морски мили, риболовни зони от 10 мили и обща водна площ извън тях. „Извън риболовните зони се запазва общата водна площ“, заявява посланикът със специални поръчения към Министерството на външните работи на Казахстан Зулфия Аманжолова.

Източници: rferl.org