Паметникът на Владимир Ленин в селището Кушмурун, Костанайска област, е демонтиран по искане на областния акимат. Решението идва след петиция, подкрепена от почти 400 местни жители.

Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че премахването на монумента не е било внезапно. Опити той да бъде отстранен от централния площад са правени още през 2015 и 2022 г., но тогава привърженици на Съветския съюз са защитили паметника.

„Тази година областната власт сложи точка по въпроса“.

Според украинското разузнаване инициативната група е обосновала искането си с връзката между съветския режим, глада и политическите репресии. Става дума за глада в Казахстан от началото на 30-те години на XX век, известен като „ашаршилик“.

В съобщението се посочва, че според различни оценки броят на жертвите на глада достига до 2,3 милиона души, или почти половината от населението на Казахстан по онова време. Специалисти сравняват тези събития с Голодомора в Украйна.

Демонтажът като част от по-широк процес

Службата за външно разузнаване на Украйна определя премахването на паметника като част от активизирането на процесите на дерадянизация в Централна Азия. В оценката ѝ се посочва, че припомнянето на националните трагедии от съветския период подкопава представата за „щастливото съветско минало“, която Русия защитава.

„Всички процеси на дерадянизация в страните от Централна Азия са насочени към една цел – намаляване на зависимостта и влиянието на Русия“, заявява украинското разузнаване.

Според институцията отделните държави в региона следват различни подходи. В Киргизстан се отправят призиви за пълна декомунизация и дерусификация, а Узбекистан е определян като лидер в тези процеси. Таджикистан поставя акцент върху националната идентичност и историческото самосъзнание.

Туркменистан следва собствен модел на изграждане на национален суверенитет в рамките на изолационистка и неутрална политика. Украинската служба свързва тези различия с обща тенденция към ограничаване на руското влияние в бившите съветски републики.

Източници: ukrinform.ua, ulysmedia.kz