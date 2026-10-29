Казахстан зачерква съветското наследство: премахнаха паметник на Ленин

Паметникът на Владимир Ленин в селището Кушмурун, Костанайска област, е демонтиран по искане на областния акимат. Решението идва след петиция, подкрепена от почти 400 местни жители.
Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че премахването на монумента не е било внезапно. Опити той да бъде отстранен от централния площад са правени още през 2015 и 2022 г., но тогава привърженици на Съветския съюз са защитили паметника.„Тази година областната власт сложи точка по въпроса“.
Според украинското разузнаване инициативната група е обосновала искането си с връзката между съветския режим, глада и политическите репресии. Става дума за глада в Казахстан от началото на 30-те години на XX век, известен като „ашаршилик“.
В съобщението се посочва, че според различни оценки броят на жертвите на глада достига до 2,3 милиона души, или почти половината от населението на Казахстан по онова време. Специалисти сравняват тези събития с Голодомора в Украйна.
Демонтажът като част от по-широк процес
Службата за външно разузнаване на Украйна определя премахването на паметника като част от активизирането на процесите на дерадянизация в Централна Азия. В оценката ѝ се посочва, че припомнянето на националните трагедии от съветския период подкопава представата за „щастливото съветско минало“, която Русия защитава.
„Всички процеси на дерадянизация в страните от Централна Азия са насочени към една цел – намаляване на зависимостта и влиянието на Русия“, заявява украинското разузнаване.
Според институцията отделните държави в региона следват различни подходи. В Киргизстан се отправят призиви за пълна декомунизация и дерусификация, а Узбекистан е определян като лидер в тези процеси. Таджикистан поставя акцент върху националната идентичност и историческото самосъзнание.
Туркменистан следва собствен модел на изграждане на национален суверенитет в рамките на изолационистка и неутрална политика. Украинската служба свързва тези различия с обща тенденция към ограничаване на руското влияние в бившите съветски републики.
Източници: ukrinform.ua, ulysmedia.kz
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #24
07:06 29.10.2026
2 Някой
Коментиран от #21, #23
07:07 29.10.2026
3 Ощв едни
Коментиран от #7
07:07 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Капейчо
Коментиран от #10, #35
07:11 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ромче си
До коментар #4 от "Българин":Руската империя не би издържала война срещу Хитлер, докато СССР успява бързо да навакса икономически чрез бързо развитие на индустрията и научно техническия си капацитет. Затова към 1939-та са доста по-добре подготвени за война, от много западни държави.
Коментиран от #15, #22
07:14 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами сега
07:15 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сега и ел. ток да премахнат
Коментиран от #43
07:16 29.10.2026
14 Така трябва
07:17 29.10.2026
15 99999999
До коментар #8 от "Ромче си":Без Англия и САЩ р00сия щеше да е капут
Коментиран от #28, #31
07:19 29.10.2026
16 Русия трябва да направи същото
07:19 29.10.2026
17 Макс
07:20 29.10.2026
18 Ляв+
Коментиран от #30
07:20 29.10.2026
19 Весел Патиланчо
Специални адмирации на украинското разузнаване за доблестната служба в защита на отечеството си. Жалко, че в Африка няма паметници на Ленин, че да ги съборят и победят глада. Затова и гладуват завалиите до ден днешен.
Коментиран от #34
07:21 29.10.2026
20 Винаги е
Коментиран от #25, #29
07:21 29.10.2026
21 Кака
До коментар #2 от "Някой":Незнам в РУСИЯ да има паметник на Хитлер
07:21 29.10.2026
22 Соломон
До коментар #8 от "Ромче си":Донре че бяха САЩ и Англия да му помогнат на СССР.А индустрията му я докараха и сглобиха от САЩ
Коментиран от #33
07:23 29.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всъщност
До коментар #20 от "Винаги е":Атлантистите непрекъснато повтарят, че никой не иска да имигрира в Русия, но това изобщо не е вярно. Дори сега, по време на война, третият свят напира за там, така както и за Западна Европа
Коментиран от #36, #41
07:24 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 центавос
До коментар #20 от "Винаги е":ами вие що не живеете на запад кат тол;коз ви харесва запада,що стоите в българия и ревете,че комунисти управлявали
Коментиран от #38
07:28 29.10.2026
30 Ебонитовата пръчка
До коментар #18 от "Ляв+":Пий си шарените хапчета и спори на ум
07:28 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чудесна новина
07:30 29.10.2026
33 Луфтвафе
До коментар #22 от "Соломон":И с какво е помогнала Англия?
Коментиран от #37, #39
07:32 29.10.2026
34 Хи хи
До коментар #19 от "Весел Патиланчо":Патиланчо , Казахстан е много богата държава , има си всичко и не и трябва подаяние от Русия . По територия е 4 пъти Франция .Имам познато семейство от там и нямаха обяснения защо са живели толкова бедно при социализма като Казахстан е богата държава .
Коментиран от #50, #53, #54
07:34 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Данчо
До коментар #25 от "Всъщност":На последните избори преди седмица , в Русия са гласували точно 199 човека . Искат хората в Русия , как да не искат !
Коментиран от #40
07:36 29.10.2026
37 Маргарет Тачър
До коментар #33 от "Луфтвафе":Със съвети,нали сте страна на Съветите ха ха хаа
07:38 29.10.2026
38 Лили
До коментар #29 от "центавос":От къде мислиш ти пиша. В България при Радев и другите другари няма живот . Прехода се забави защото тези кърлежи винаги са стопирали развитието на родината ни. Другарите толкова обичат бедните хора че се грижат да стават все повече и по бедни
07:41 29.10.2026
39 Соломон
До коментар #33 от "Луфтвафе":По време на Втората световна война Великобритания оказва значителна военна и материална помощ на Съветския съюз чрез програмата за взаимопомощ (Ленд-лийз/Заем-наем) и преки доставки по Арктическите конвои.Основните доставки включват:
• Самолети: Над 7400 самолета (според различни източници около 7411), сред които изтребители като Hawker Hurricane и от 1943 г. по-модерните Supermarine Spitfire.Танкове и бронирана техника: Над 5000 танка (включително тежки танки Mk II Matilda, Valentine и Churchill.• Танкове и бронирана техника: Над 5000 танка (включително тежки танки Mk II Matilda, Valentine и Churchill).
• Автомобили и транспорт: Хиляди военни камиони, джипове, трактори и мотоциклети.
• Морска техника и плавателни съдове: Различни бойни и спомагателни кораби, минни тралчици, както и военноморско оборудване.
• Суровини, горива и материали: Цветни метали (алуминий, мед, калай), каучук, горива и смазочни материали, машинни инструменти, текстил за униформи, както и храни и медикаменти.
Коментиран от #51
07:42 29.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Несмеят за ти кажат
До коментар #25 от "Всъщност":Дори и при война има много от германия който се упътват съм Русия. Термините в руското посолство сега ги дават за септември месец 2027г.
07:47 29.10.2026
42 Стефан Донев
Коментиран от #48, #49
07:49 29.10.2026
43 На Ленин гениалната глава
До коментар #13 от "Сега и ел. ток да премахнат":Комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна. И всичко останало с купони, по втория начин или в Берьозка за империалистически долари. Или никак.
07:58 29.10.2026
44 Браво, Казахстан! Горд народ!
Историята трябва да се помни, но диктаторите не заслужават пиедестали. Паметниците им не са невинни камъни — те носят символика и послания. Време е да разграничим историческата памет от преклонението пред тоталитаризма.
И най-вече — стига да бъркаме уважението към руския народ с преклонение пред съветската власт и днешната руска пропаганда. Това са различни неща.
Нито Москва трябва да диктува историческата ни памет, нито комунистическото минало да бъде представяно като златна епоха. Един народ е истински свободен, когато има смелостта да погледне историята си честно, без идоли и без страх.
07:59 29.10.2026
45 Паметник
07:59 29.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Руснаците имаха идея да ползват Ленин
08:00 29.10.2026
48 Всъщност
До коментар #42 от "Стефан Донев":По-добре беше под руското робство, отколкото сега под атлантическото. А според атлантистите, турското робство е било най-добро
08:00 29.10.2026
49 Някой
До коментар #42 от "Стефан Донев":Викаш като паметника на съветската армия в София до ... булевард Адолф Хитлер от 1941 - скъсан на 2 булевард Евлоги и Христо Георгиеви и частта там Адолф Хитлер, а другата Бенито Мусолини.
08:01 29.10.2026
50 Така е! Прав си!
До коментар #34 от "Хи хи":По времето на СССР природните богатства на Казахстан са контролирани основно от централната съветска власт в Москва, която определя икономическите приоритети, производството и разпределението на ресурсите.
Казахстан действително е богата на природни ресурси държава, но природните богатства не означават автоматично висок жизнен стандарт за населението. И точно тук е големият въпрос: кой контролира богатствата, кой решава как да се използват и кой получава ползите от тях?
Още по времето на СССР Казахстан разполага със значителни залежи на нефт, природен газ, въглища, уран и различни метали. Но икономиката му е част от централизирана система, в която решенията за производството, инвестициите и разпределението на ресурсите се вземат на съюзно ниво, а не изцяло от самата република.
08:03 29.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Някой
ЕС да не си присвоява името Европа и европейски.
08:04 29.10.2026
53 Казахстан е ет пъти по-голяма от Франция
До коментар #34 от "Хи хи":Територията: Казахстан е около 2,7 милиона кв. км — приблизително ПЕТ ПЪТИ територията на Франция, а не четири.
08:05 29.10.2026
54 Истината
До коментар #34 от "Хи хи":По време на Социализма централната съветска власт в Москва е определяла как да се добиват, използват и разпределят ресурсите на Казахстан чрез централизираното планово стопанство на СССР.
Съветската икономическа система е поддържала недостиг и нисък жизнен стандарт, като ресурсите на Казахстан са били управлявани според приоритетите на Москва, а не изцяло според нуждите на местното население
08:08 29.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Справедливост
08:10 29.10.2026
57 Последния индианец
08:14 29.10.2026