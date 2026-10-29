Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Казахстан »
Казахстан зачерква съветското наследство: премахнаха паметник на Ленин
  Тема: Казахстан

Казахстан зачерква съветското наследство: премахнаха паметник на Ленин

29 Октомври, 2026 07:04 1 399 57

  • казахстан-
  • кушмурун-
  • паметник на ленин-
  • дерадянизация-
  • централна азия

Монументът в Кушмурун е премахнат по искане на областния акимат след два неуспешни опита през 2015 и 2022 г

Казахстан зачерква съветското наследство: премахнаха паметник на Ленин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паметникът на Владимир Ленин в селището Кушмурун, Костанайска област, е демонтиран по искане на областния акимат. Решението идва след петиция, подкрепена от почти 400 местни жители.

Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че премахването на монумента не е било внезапно. Опити той да бъде отстранен от централния площад са правени още през 2015 и 2022 г., но тогава привърженици на Съветския съюз са защитили паметника.

„Тази година областната власт сложи точка по въпроса“.

Според украинското разузнаване инициативната група е обосновала искането си с връзката между съветския режим, глада и политическите репресии. Става дума за глада в Казахстан от началото на 30-те години на XX век, известен като „ашаршилик“.

В съобщението се посочва, че според различни оценки броят на жертвите на глада достига до 2,3 милиона души, или почти половината от населението на Казахстан по онова време. Специалисти сравняват тези събития с Голодомора в Украйна.

Демонтажът като част от по-широк процес

Службата за външно разузнаване на Украйна определя премахването на паметника като част от активизирането на процесите на дерадянизация в Централна Азия. В оценката ѝ се посочва, че припомнянето на националните трагедии от съветския период подкопава представата за „щастливото съветско минало“, която Русия защитава.

„Всички процеси на дерадянизация в страните от Централна Азия са насочени към една цел – намаляване на зависимостта и влиянието на Русия“, заявява украинското разузнаване.

Според институцията отделните държави в региона следват различни подходи. В Киргизстан се отправят призиви за пълна декомунизация и дерусификация, а Узбекистан е определян като лидер в тези процеси. Таджикистан поставя акцент върху националната идентичност и историческото самосъзнание.

Туркменистан следва собствен модел на изграждане на национален суверенитет в рамките на изолационистка и неутрална политика. Украинската служба свързва тези различия с обща тенденция към ограничаване на руското влияние в бившите съветски републики.

Източници: ukrinform.ua, ulysmedia.kz


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    18 7 Отговор
    Ами нали бяха дружки а какво стана.

    Коментиран от #24

    07:06 29.10.2026

  • 2 Някой

    31 25 Отговор
    Като го зачерква го обрича на забрава. А който не си помни историята, р осъден да я преживее отново.

    Коментиран от #21, #23

    07:07 29.10.2026

  • 3 Ощв едни

    23 16 Отговор
    мераклии за "демокрация".

    Коментиран от #7

    07:07 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Капейчо

    18 3 Отговор
    На снимката се вижда какво правехме в десети клас в училище преди доста години. "Учителят" беше полковник.

    Коментиран от #10, #35

    07:11 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ромче си

    8 20 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Руската империя не би издържала война срещу Хитлер, докато СССР успява бързо да навакса икономически чрез бързо развитие на индустрията и научно техническия си капацитет. Затова към 1939-та са доста по-добре подготвени за война, от много западни държави.

    Коментиран от #15, #22

    07:14 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами сега

    10 6 Отговор
    Как посмяха, късокракия като ги зачеше с гаубиците

    07:15 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сега и ел. ток да премахнат

    14 6 Отговор
    "Електрификация и съветска влст" е лозунга на Ленин.

    Коментиран от #43

    07:16 29.10.2026

  • 14 Така трябва

    17 9 Отговор
    Паметник на окупатор?????

    07:17 29.10.2026

  • 15 99999999

    18 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ромче си":

    Без Англия и САЩ р00сия щеше да е капут

    Коментиран от #28, #31

    07:19 29.10.2026

  • 16 Русия трябва да направи същото

    16 1 Отговор
    Октомврийската Революция бе внесена и финансирана от вън чрез Ленин. Същите екзекутираха царското семейство.

    07:19 29.10.2026

  • 17 Макс

    11 4 Отговор
    Браво !!!

    07:20 29.10.2026

  • 18 Ляв+

    9 14 Отговор
    Ленин, разбира се, е забележителен, но забележителните му трудове не са предназначени и остават неразбираеми за днешните атлантисти. Ето някои от тях:„Материализъм и емпириокритицизъм“ (1909 г.); „Държавата и революцията“ (1917 г.); „Империализмът като най-висок етап на капитализма“ (1916 г.). Днешната младеж едва ли ще проумее, че философията е методология/синтез на всички науки, включая ИИ

    Коментиран от #30

    07:20 29.10.2026

  • 19 Весел Патиланчо

    11 10 Отговор
    Браво на казахите. Сега ще потече мед и масло, изобилие и демокрация с шарени знаменца.
    Специални адмирации на украинското разузнаване за доблестната служба в защита на отечеството си. Жалко, че в Африка няма паметници на Ленин, че да ги съборят и победят глада. Затова и гладуват завалиите до ден днешен.

    Коментиран от #34

    07:21 29.10.2026

  • 20 Винаги е

    11 11 Отговор
    абсурдно, толкоз поклонници на Русия и никой не отива да си живурка щастливо в рая?! По темата, много са малко руски и съветски първи ръководители, който нямат 500К избити и то от собствения си народ! Ей тоя дето е в новината, същия убиец!

    Коментиран от #25, #29

    07:21 29.10.2026

  • 21 Кака

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Незнам в РУСИЯ да има паметник на Хитлер

    07:21 29.10.2026

  • 22 Соломон

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ромче си":

    Донре че бяха САЩ и Англия да му помогнат на СССР.А индустрията му я докараха и сглобиха от САЩ

    Коментиран от #33

    07:23 29.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всъщност

    10 6 Отговор

    До коментар #20 от "Винаги е":

    Атлантистите непрекъснато повтарят, че никой не иска да имигрира в Русия, но това изобщо не е вярно. Дори сега, по време на война, третият свят напира за там, така както и за Западна Европа

    Коментиран от #36, #41

    07:24 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 центавос

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Винаги е":

    ами вие що не живеете на запад кат тол;коз ви харесва запада,що стоите в българия и ревете,че комунисти управлявали

    Коментиран от #38

    07:28 29.10.2026

  • 30 Ебонитовата пръчка

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ляв+":

    Пий си шарените хапчета и спори на ум

    07:28 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чудесна новина

    4 4 Отговор
    "Цар" Путин тръгна да възстановява СССР, но май ще възстанови Русия от 15-ти век. Останалата част, в която са ресурсите ще търгува със Запада, а Путя ще поеме народната любов, както навремето Мусолини.

    07:30 29.10.2026

  • 33 Луфтвафе

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    И с какво е помогнала Англия?

    Коментиран от #37, #39

    07:32 29.10.2026

  • 34 Хи хи

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Весел Патиланчо":

    Патиланчо , Казахстан е много богата държава , има си всичко и не и трябва подаяние от Русия . По територия е 4 пъти Франция .Имам познато семейство от там и нямаха обяснения защо са живели толкова бедно при социализма като Казахстан е богата държава .

    Коментиран от #50, #53, #54

    07:34 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Данчо

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    На последните избори преди седмица , в Русия са гласували точно 199 човека . Искат хората в Русия , как да не искат !

    Коментиран от #40

    07:36 29.10.2026

  • 37 Маргарет Тачър

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Луфтвафе":

    Със съвети,нали сте страна на Съветите ха ха хаа

    07:38 29.10.2026

  • 38 Лили

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "центавос":

    От къде мислиш ти пиша. В България при Радев и другите другари няма живот . Прехода се забави защото тези кърлежи винаги са стопирали развитието на родината ни. Другарите толкова обичат бедните хора че се грижат да стават все повече и по бедни

    07:41 29.10.2026

  • 39 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Луфтвафе":

    По време на Втората световна война Великобритания оказва значителна военна и материална помощ на Съветския съюз чрез програмата за взаимопомощ (Ленд-лийз/Заем-наем) и преки доставки по Арктическите конвои.Основните доставки включват:
    • Самолети: Над 7400 самолета (според различни източници около 7411), сред които изтребители като Hawker Hurricane и от 1943 г. по-модерните Supermarine Spitfire.Танкове и бронирана техника: Над 5000 танка (включително тежки танки Mk II Matilda, Valentine и Churchill.• Танкове и бронирана техника: Над 5000 танка (включително тежки танки Mk II Matilda, Valentine и Churchill).
    • Автомобили и транспорт: Хиляди военни камиони, джипове, трактори и мотоциклети.
    • Морска техника и плавателни съдове: Различни бойни и спомагателни кораби, минни тралчици, както и военноморско оборудване.
    • Суровини, горива и материали: Цветни метали (алуминий, мед, калай), каучук, горива и смазочни материали, машинни инструменти, текстил за униформи, както и храни и медикаменти.

    Коментиран от #51

    07:42 29.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Несмеят за ти кажат

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    Дори и при война има много от германия който се упътват съм Русия. Термините в руското посолство сега ги дават за септември месец 2027г.

    07:47 29.10.2026

  • 42 Стефан Донев

    4 2 Отговор
    Трябва и ние да го махнем това наследство, а във всеки град над главите на хората се вее руски автомат. Искат си българите да са под руско робство.

    Коментиран от #48, #49

    07:49 29.10.2026

  • 43 На Ленин гениалната глава

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сега и ел. ток да премахнат":

    Комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна. И всичко останало с купони, по втория начин или в Берьозка за империалистически долари. Или никак.

    07:58 29.10.2026

  • 44 Браво, Казахстан! Горд народ!

    3 0 Отговор
    Браво! Най-после народите започват да се освобождават от идолите на един режим, оставил след себе си глад, репресии и разбити човешки съдби. Стига сме се кланяли на комунистически диктатори и да романтизираме едно минало, в което човешкият живот често е бил жертван в името на идеологията.

    Историята трябва да се помни, но диктаторите не заслужават пиедестали. Паметниците им не са невинни камъни — те носят символика и послания. Време е да разграничим историческата памет от преклонението пред тоталитаризма.

    И най-вече — стига да бъркаме уважението към руския народ с преклонение пред съветската власт и днешната руска пропаганда. Това са различни неща.

    Нито Москва трябва да диктува историческата ни памет, нито комунистическото минало да бъде представяно като златна епоха. Един народ е истински свободен, когато има смелостта да погледне историята си честно, без идоли и без страх.

    07:59 29.10.2026

  • 45 Паметник

    2 0 Отговор
    Не е точно. Сменили са Ленин с Путин върху Кабаева.

    07:59 29.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Руснаците имаха идея да ползват Ленин

    2 0 Отговор
    вместо пътни знаци, понеже на всички паметници сочи нанякъде.

    08:00 29.10.2026

  • 48 Всъщност

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Стефан Донев":

    По-добре беше под руското робство, отколкото сега под атлантическото. А според атлантистите, турското робство е било най-добро

    08:00 29.10.2026

  • 49 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Стефан Донев":

    Викаш като паметника на съветската армия в София до ... булевард Адолф Хитлер от 1941 - скъсан на 2 булевард Евлоги и Христо Георгиеви и частта там Адолф Хитлер, а другата Бенито Мусолини.

    08:01 29.10.2026

  • 50 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хи хи":

    По времето на СССР природните богатства на Казахстан са контролирани основно от централната съветска власт в Москва, която определя икономическите приоритети, производството и разпределението на ресурсите.
    Казахстан действително е богата на природни ресурси държава, но природните богатства не означават автоматично висок жизнен стандарт за населението. И точно тук е големият въпрос: кой контролира богатствата, кой решава как да се използват и кой получава ползите от тях?
    Още по времето на СССР Казахстан разполага със значителни залежи на нефт, природен газ, въглища, уран и различни метали. Но икономиката му е част от централизирана система, в която решенията за производството, инвестициите и разпределението на ресурсите се вземат на съюзно ниво, а не изцяло от самата република.

    08:03 29.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някой

    0 2 Отговор
    Иначе 3-те най-големи държави имащи територия в Европа са Русия, Казахстан (там свършва Урал цепещ Европа от Азия, но граничещи с Китай), Турция.
    ЕС да не си присвоява името Европа и европейски.

    08:04 29.10.2026

  • 53 Казахстан е ет пъти по-голяма от Франция

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хи хи":

    Територията: Казахстан е около 2,7 милиона кв. км — приблизително ПЕТ ПЪТИ територията на Франция, а не четири.

    08:05 29.10.2026

  • 54 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хи хи":

    По време на Социализма централната съветска власт в Москва е определяла как да се добиват, използват и разпределят ресурсите на Казахстан чрез централизираното планово стопанство на СССР.
    Съветската икономическа система е поддържала недостиг и нисък жизнен стандарт, като ресурсите на Казахстан са били управлявани според приоритетите на Москва, а не изцяло според нуждите на местното население

    08:08 29.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Справедливост

    1 0 Отговор
    Казахстан е нагледен пример, че богатството на една държава не гарантира богатство на народа ѝ. Страната разполага с огромни природни ресурси, но по времето на СССР не е имала пълен контрол върху собственото си икономическо развитие. Въпросът е просст: ако една страна има толкова богатства, защо обикновените хора са живели в недоимък? Днес Казахстан има право сам да решава бъдещето си, без да изпитва идеологическа благодарност към Москва. Сътрудничество между държавите — да. Зависимост и подчинение — не. Природните богатства принадлежат на страната и трябва да работят за нейния народ.

    08:10 29.10.2026

  • 57 Последния индианец

    0 0 Отговор
    Руския ботуш трябва да се маха

    08:14 29.10.2026