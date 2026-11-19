В малката постройка край Женевското езеро, далеч от официалната маса за преговори, Роналд Рейгън и Михаил Горбачов разговарят насаме за най-опасния въпрос на Студената война – как да бъде намален рискът от ядрена война. Това е първата среща между американския президент и съветския генерален секретар и един от най-важните дипломатически епизоди на 1985 г.

Срещата на високо равнище започва на 19 ноември в Женева и продължава до 21 ноември. В рамките на 19 и 20 ноември двамата лидери провеждат четири основни разговора насаме, като до тях са допуснати само личните им преводачи. Общото време на разговорите между Рейгън и Горбачов надхвърля 15 часа.

Разговори край огъня

Форматът е избран, за да даде възможност на двамата лидери да говорят директно, без постоянната намеса на съветници и дипломати. На 20 ноември те прекъсват официалната програма и се оттеглят в малка постройка край езерото. Там обсъждат ядрените оръжия, космическите въоръжения, регионалните конфликти и състоянието на отношенията между двете държави. Подробностите за разговорите остават засекретени за дълго време, но официалните меморандуми показват, че различията по стратегическата отбранителна инициатива на САЩ и по въпроса за въоръженията продължават.

Въпреки това срещата създава личен канал между Рейгън и Горбачов. На финалната сесия американският президент определя разговорите като „богати и конструктивни“, но подчертава, че между двете страни остават сериозни разногласия. Двамата се съгласяват да продължат политическия диалог и да се срещнат отново.

„Ядрена война не може да бъде спечелена“

На 21 ноември Рейгън и Горбачов разпространяват Обща съветско-американска декларация. В нея е записано: „Страните се съгласиха, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да бъде водена.“ Формулировката се превръща в най-запомнящия се политически резултат от срещата.

Декларацията предвижда ускоряване на преговорите за ограничаване и съкращаване на ядрените оръжия, включително обсъждане на принципа за 50-процентно намаляване на арсеналите в съответните категории. Двете страни заявяват и намерение да предотвратят надпревара във въоръжаването в космоса, да подобрят механизмите за проверка и да засилят контактите по въпросите на сигурността.

Документът не слага край на Студената война и не решава всички спорни въпроси. Той обаче официално признава необходимостта от постоянен диалог и поставя основата за следващи срещи. Горбачов приема покана да посети САЩ, а Рейгън – да посети Съветския съюз. Двамата се срещат отново в Рейкявик през 1986 г., във Вашингтон през 1987 г. и в Москва през 1988 г.

Наука, образование и култура

Същия ден държавният секретар на САЩ Джордж Шулц и министърът на външните работи на СССР Едуард Шеварднадзе подписват споразумение за контакти и обмен в научната, образователната и културната сфера. То предвижда разширяване на обмена на преподаватели, студенти и учени, подкрепа за изучаването на английски и руски език, академични стипендии, спортни срещи и нови културни инициативи.

Така срещата в Женева завършва без договор за мащабно ядрено разоръжаване, но с нещо, което дотогава изглежда трудно постижимо – пряк разговор между лидерите на САЩ и СССР, обща позиция за опасността от ядрен конфликт и ангажимент отношенията да бъдат променяни чрез постоянни контакти.

Източници: washingtonpost.com, upi.com