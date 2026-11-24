НАТО ще защитава всяка част от територията си, включително срещу заплахи в Космоса, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в Берлин. Думите му дойдоха след съобщения на германски медии, че Русия може да подготвя изстрелването на спътник с ядрена бойна глава.

„Винаги ще гарантираме защитата на всеки сантиметър от територията на НАТО, което включва и сигурността ни в космическата сфера“, каза Рюте.

Според телевизиите NDR и WDR и вестник Süddeutsche Zeitung разузнавателни данни за възможното изстрелване са били споделени между държави от НАТО този месец. В докладите се посочва, че изстрелването може да се случи в рамките на 60 дни, но не е ясно коя държава е изготвила първоначалната оценка.

Медиите съобщават, че предполагаемият спътник е обозначен като „Спутник-С“, вече е изграден и се намира в района на Москва. Той може да бъде оборудван с ядрена бойна глава и да се използва за повреждане или унищожаване на други спътници, включително комуникационни и разузнавателни системи. Тези твърдения не са потвърдени публично от германското правителство или от НАТО.

Берлин не потвърди информацията

Германският канцлер Фридрих Мерц не потвърди и не отрече съобщенията. Той заяви, че сведенията за планове за извеждане на ядрено оръжие в Космоса „не са нови“, но остават „не по-малко шокиращи“.

По думите му публикациите показват „до каква степен Русия очевидно е готова да ескалира“. Германски правителствен говорител заяви, че информацията се приема сериозно, но предупреди да не се създава прекомерна тревожност около хипотетични опасности.

Рюте каза, че НАТО разполага с различни варианти за реакция и редовно оценява политиката си на възпиране и отбрана.

Москва отхвърли твърденията

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е виждал последните доклади и определи публикациите, основани на анонимни източници, като недостойни за сериозно внимание.

Руското посолство в Берлин отхвърли „необоснованите твърдения“ и ги определи като част от пропагандна кампания. Оттам заявиха, че руската космическа дейност се извършва в съответствие с международните задължения и има изключително мирен характер.

Договорът за Космоса от 1967 г. забранява извеждането в орбита на ядрени оръжия и други оръжия за масово унищожение. През 2024 г. САЩ заявиха, че Русия разработва космическо оръжие с ядрена бойна глава. Москва отрече обвинението.

Тогава руският президент Владимир Путин заяви: „Винаги сме били категорично против разполагането на ядрени оръжия в Космоса и продължаваме да бъдем против това.“

Ръководителят на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер определи наличието на ядрени оръжия в Космоса като най-лошия възможен сценарий. Потенциална ядрена експлозия в орбита би могла да наруши работата на спътници, използвани за комуникации, навигация и наблюдение.

Източници: bbc.com, theguardian.com, aa.com.tr