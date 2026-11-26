Руският президент Владимир Путин е обещал да не използва ядрени оръжия във войната срещу Украйна и е уверил американската страна, че няма такова намерение. Това заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

„Досега Путин проявява сдържаност. Той се съгласи да не използва ядрени оръжия и ни увери, че това не е неговото намерение“, каза Къшнър в изявление, цитирано от руската медия RT.

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От думите му не става ясно дали става въпрос за писмено споразумение, официална декларация или уверение, дадено в рамките на дипломатическите разговори. Публично потвърждение от руска страна на конкретния ангажимент не е посочено в съобщенията за изявлението.

Американските пратеници разговаряха с Путин

Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф се срещнаха с Путин в Москва на 12 ноември, след два дни разговори между руска и украинска делегация в Абу Даби. Срещата беше част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп да постигне споразумение за прекратяване на войната.

По данни на „Тайм“ разговорите в Абу Даби не са довели до съществен пробив, а Путин е отхвърлил идеята за разполагане на чуждестранни мироопазващи сили в Украйна. След срещата в Москва Къшнър и Уиткоф са разговаряли с украинския президент Володимир Зеленски и европейски представители в Берлин.

Гаранции за сигурността на Украйна

Къшнър заяви по-рано, че според него Русия е склонна да приеме гаранции за сигурността на Украйна, близки до тези по член 5 на НАТО. Тази разпоредба предвижда, че въоръжено нападение срещу една страна членка се разглежда като нападение срещу всички.

Темата за ядрените рискове беше обсъдена и на срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин в Китай през ноември. След разговорите трите страни заявиха, че са готови да работят за намаляване на опасността от използване на ядрени оръжия, но не обявиха конкретно споразумение за войната в Украйна.

Източници: rt-english.com, time.com, apnews.com