Руски дрон е експлодирал непосредствено над главата на посланика на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова, докато тя е слизала от бронирания си автомобил пред хотел в Киев. Служител от охраната я е вкарал във входа заедно с нейна колега, а двете са останали разтърсени от случилото се. Forbes представя инцидента като част от натиска на Москва върху европейските представители, които продължават работата си в Украйна.

„Преди няколко минути руски дрон експлодира точно над главата ми“, написа Матернова в „Екс“. Тя разказва, че е излизала от бронирания автомобил заедно с Мая, нейна приятелка и колега, когато охранителят я е избутал през входната врата на хотела. След това двете са паднали на дивана в атриума и дълго са треперели.

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Матернова: Това е явна заплаха

Посланикът на ЕС е заявила, че заплахите Русия да използва дронове и ракети срещу дипломати, ако те не напуснат Украйна, нарушават Устава на ООН.

„Когато Москва обявява нови удари и призовава дипломатите да напуснат страната или да рискуват живота си, това е явна заплаха. Русия не може да прехвърля отговорността за своите удари върху хората, на които заповядва да напуснат страната.“

Матернова е посочила, че шансовете европейските дипломати да напуснат Украйна са малки. Така инцидентът с дрона се превръща не само в личен разказ за опасността от въздушните атаки, но и в публичен отговор на натиска дипломатическите мисии да бъдат изтеглени.

Ядрената реторика на Москва

В същата публикация Forbes свързва предупрежденията към дипломатите с ядрената реторика на Владимир Путин. Според материала руският президент е заплашвал Европа с употреба на ядрено оръжие и е заявявал, че европейските държави не могат да спечелят ядрена война срещу Русия.

Forbes посочва, че Русия разполага с най-големия в света арсенал от термоядрени оръжия. Спенсър Уорън, представен като експерт по ядрения арсенал на Кремъл, допуска, че Путин може да стигне до реално използване на тактическа или стратегическа бойна глава в стремеж да възстанови изгубената съветско-руска империя.

По думите на Уорън евентуална ядрена ескалация би могла да бъде насочена към бивши държави от съветската сфера, включително Украйна. Това остава оценка на експерта, а не съобщение за взето решение от руското ръководство.

Източници: focus-news.net, tollbit.forbes.com