Коалиционното правителство на малцинството в Нидерландия остава на власт, след като управляващите партии постигнаха споразумение след четири дни кризисни преговори. Вицепремиерът Роб Йетен заяви, че е намерен начин кабинетът да продължи работата си и да избегне разпадане на коалицията.

До кризата се стигна след разгорещен спор за данъците върху богатството. Партията на Йетен D66 и Християндемократите влязоха в конфликт с десния си коалиционен партньор Народната партия за свобода и демокрация (VVD).

VVD се противопостави на споразумение, което другите две управляващи партии договориха с лявата опозиция. То беше прокарано през парламента с минимално мнозинство, което задълбочи напрежението в коалицията.

Нови правила за споразуменията с опозицията

След кризисните разговори коалиционните партньори са се договорили за по-строги правила при сключването на споразумения с опозиционни партии, особено когато става дума за финансови въпроси. Целта е да се избегнат нови конфликти около бюджета и данъчната политика.

„Чувствам облекчение, че доверието е възстановено. Поставихме основите за продължаване напред и за промяна в начина ни на работа“, заяви Роб Йетен.

Гласуването за данъците върху богатството беше кулминацията на месеци напрегнати бюджетни преговори. Управляващата коалиция няма мнозинство в нито една от двете камари на нидерландския парламент и за всяко свое предложение трябва да търси подкрепа от опозицията.

Обичайно Нидерландия се управлява от коалиции с парламентарно мнозинство. В последните години обаче формирането на стабилно мнозинство става по-трудно заради разпокъсания политически пейзаж и отслабването на центристките партии.

Източници: news.bg