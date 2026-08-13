Един загинал и няколко ранени при експлозия в пристанището на Ротердам

Един човек е загинал, а няколко са ранени при експлозия в района на пристанището на Ротердам в Нидерландия, съобщи в четвъртък представител на местната полиция. Причината за взрива все още не е установена и се разследва, предава "Ройтерс".

"Около 11:30 часа на улица "Музелвег" е станала експлозия. Разследваме как се е стигнало до нея", съобщи полицията в Ротердам в социалната мрежа "Екс".

Районът на инцидента е отцепен, а на място работят полицията и службите за спешна помощ.

По същото време енергийната компания Gunvor Energy, която експлоатира резервоари за съхранение на петролни продукти в същата част на пристанището, съобщи за отделен "инцидент", възникнал по време на дейности по поддръжката в четвъртък сутринта. При него също са били ранени няколко души.

"Сътрудничим на местните власти", заяви представител на Gunvor.

Към момента не е ясно дали съобщеният от компанията инцидент и експлозията, за която информира полицията, са свързани.

Местни медии съобщиха още, че по-рано през деня в пристанището на Ротердам са били регистрирани няколко прекъсвания на електрозахранването.

Регионалните служби за безопасност и полицията проверяват дали съществува връзка между прекъсванията на тока и последвалата експлозия. Засега властите не са обявили заключение за причината за инцидента.

Пристанището на Ротердам е най-голямото в Европа и един от основните енергийни и индустриални центрове на континента. На неговата територия се намират нефтопреработвателни предприятия, големи резервоарни комплекси и множество нефтохимически производства.