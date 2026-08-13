Един загинал и няколко ранени при експлозия в пристанището на Ротердам

Един човек е загинал, а няколко са ранени при експлозия в района на пристанището на Ротердам в Нидерландия, съобщи в четвъртък представител на местната полиция. Причината за взрива все още не е установена и се разследва, предава "Ройтерс".
"Около 11:30 часа на улица "Музелвег" е станала експлозия. Разследваме как се е стигнало до нея", съобщи полицията в Ротердам в социалната мрежа "Екс".
Районът на инцидента е отцепен, а на място работят полицията и службите за спешна помощ.
По същото време енергийната компания Gunvor Energy, която експлоатира резервоари за съхранение на петролни продукти в същата част на пристанището, съобщи за отделен "инцидент", възникнал по време на дейности по поддръжката в четвъртък сутринта. При него също са били ранени няколко души.
"Сътрудничим на местните власти", заяви представител на Gunvor.
Към момента не е ясно дали съобщеният от компанията инцидент и експлозията, за която информира полицията, са свързани.
Местни медии съобщиха още, че по-рано през деня в пристанището на Ротердам са били регистрирани няколко прекъсвания на електрозахранването.
Регионалните служби за безопасност и полицията проверяват дали съществува връзка между прекъсванията на тока и последвалата експлозия. Засега властите не са обявили заключение за причината за инцидента.
Пристанището на Ротердам е най-голямото в Европа и един от основните енергийни и индустриални центрове на континента. На неговата територия се намират нефтопреработвателни предприятия, големи резервоарни комплекси и множество нефтохимически производства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цеко сифоня
Коментиран от #10
17:42 13.08.2026
2 Хе хе...
17:43 13.08.2026
3 ДрайвингПлежър
17:43 13.08.2026
4 Ченге
17:45 13.08.2026
5 Бг гражданин
17:45 13.08.2026
6 Азиатец
И пак Путин ще е виновен.
Коментиран от #9
17:48 13.08.2026
7 Георги
17:48 13.08.2026
8 Азиатец
Коментиран от #12, #14
17:49 13.08.2026
9 Георги
До коментар #6 от "Азиатец":утре дв ще излязат със стария, че е намерена обгоряла лична карта с последните 8 цифри от егн-то на путин.
17:50 13.08.2026
10 Демокрация и декорация
До коментар #1 от "Цеко сифоня":Информацията вьсратията е напълно изчерпателна, вдичко стане ясно, обществото няма повече въпроси.
17:53 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дон Турболенто
До коментар #8 от "Азиатец":Това, че толкова много хора мислят така, не те ли навежда на някои мисли? Или си като оня луд, дето карал в насрещното на магистралата и гогато по радиото предупредили, че луд кара в насрещното, той се обадил в същото радио и казал "не е един, много са". Та и твоята работа работа такава. Е нищо де, най-голямото предимство на такива като теб е, че не осъзнават състоянието си.
17:57 13.08.2026
13 Алекс
Коментиран от #18
17:59 13.08.2026
14 Дон Турболенто
До коментар #8 от "Азиатец":Ако това е ирония, извинявай ;-)
18:00 13.08.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:05 13.08.2026
16 Някой
18:10 13.08.2026
17 Башаров и Петров
18:11 13.08.2026
18 Копейка
До коментар #13 от "Алекс":И ти си неприятел на България, ЕС и НАТО.Марш към крепостното блато.
18:13 13.08.2026