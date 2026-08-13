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Един загинал и няколко ранени при експлозия в пристанището на Ротердам

Един загинал и няколко ранени при експлозия в пристанището на Ротердам

13 Август, 2026 17:39 856 18

  • ротердам-
  • нидерландия-
  • пристанище

Към момента не е ясно дали съобщеният от компанията инцидент и експлозията, за която информира полицията, са свързани

Един загинал и няколко ранени при експлозия в пристанището на Ротердам - 1
Reuters Reuters

Един човек е загинал, а няколко са ранени при експлозия в района на пристанището на Ротердам в Нидерландия, съобщи в четвъртък представител на местната полиция. Причината за взрива все още не е установена и се разследва, предава "Ройтерс".

"Около 11:30 часа на улица "Музелвег" е станала експлозия. Разследваме как се е стигнало до нея", съобщи полицията в Ротердам в социалната мрежа "Екс".

Районът на инцидента е отцепен, а на място работят полицията и службите за спешна помощ.

По същото време енергийната компания Gunvor Energy, която експлоатира резервоари за съхранение на петролни продукти в същата част на пристанището, съобщи за отделен "инцидент", възникнал по време на дейности по поддръжката в четвъртък сутринта. При него също са били ранени няколко души.

"Сътрудничим на местните власти", заяви представител на Gunvor.

Към момента не е ясно дали съобщеният от компанията инцидент и експлозията, за която информира полицията, са свързани.

Местни медии съобщиха още, че по-рано през деня в пристанището на Ротердам са били регистрирани няколко прекъсвания на електрозахранването.

Регионалните служби за безопасност и полицията проверяват дали съществува връзка между прекъсванията на тока и последвалата експлозия. Засега властите не са обявили заключение за причината за инцидента.

Пристанището на Ротердам е най-голямото в Европа и един от основните енергийни и индустриални центрове на континента. На неговата територия се намират нефтопреработвателни предприятия, големи резервоарни комплекси и множество нефтохимически производства.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко сифоня

    12 0 Отговор
    Ммдааа, пак работа на Петров и Баширов.

    Коментиран от #10

    17:42 13.08.2026

  • 2 Хе хе...

    13 0 Отговор
    Путин е виновен, нали?

    17:43 13.08.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Путин пак, а? Треперите ли :D :D

    17:43 13.08.2026

  • 4 Ченге

    7 1 Отговор
    Поредната руска хибридка в Европа е тази експлозия, с любезното съдействие на руската Gunvor.

    17:45 13.08.2026

  • 5 Бг гражданин

    16 0 Отговор
    Путин е ,няма кой друг,Путин и Русия. Няма нужда от разследвате,всичко е ясно

    17:45 13.08.2026

  • 6 Азиатец

    13 0 Отговор
    Сега ще намерят там паспортите на Петров и Баширов.
    И пак Путин ще е виновен.

    Коментиран от #9

    17:48 13.08.2026

  • 7 Георги

    8 0 Отговор
    путин специално често двойник на курилите за да може да направи и това на връщане от Трявна.

    17:48 13.08.2026

  • 8 Азиатец

    6 0 Отговор
    Какво единомислие в този форум !

    Коментиран от #12, #14

    17:49 13.08.2026

  • 9 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Азиатец":

    утре дв ще излязат със стария, че е намерена обгоряла лична карта с последните 8 цифри от егн-то на путин.

    17:50 13.08.2026

  • 10 Демокрация и декорация

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цеко сифоня":

    Информацията вьсратията е напълно изчерпателна, вдичко стане ясно, обществото няма повече въпроси.

    17:53 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дон Турболенто

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Азиатец":

    Това, че толкова много хора мислят така, не те ли навежда на някои мисли? Или си като оня луд, дето карал в насрещното на магистралата и гогато по радиото предупредили, че луд кара в насрещното, той се обадил в същото радио и казал "не е един, много са". Та и твоята работа работа такава. Е нищо де, най-голямото предимство на такива като теб е, че не осъзнават състоянието си.

    17:57 13.08.2026

  • 13 Алекс

    3 1 Отговор
    Холандия е неприятелска на Русия държава, затова м.айната им, не ги съжалявайте.

    Коментиран от #18

    17:59 13.08.2026

  • 14 Дон Турболенто

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Азиатец":

    Ако това е ирония, извинявай ;-)

    18:00 13.08.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Ха на бас, че Путин си е загубил паспорта, докато бяга от местопрестъплението...

    18:05 13.08.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    Нека позная - виновен е Путин!

    18:10 13.08.2026

  • 17 Башаров и Петров

    1 0 Отговор
    Пак са тръгнали по екскурзия по Европа

    18:11 13.08.2026

  • 18 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Алекс":

    И ти си неприятел на България, ЕС и НАТО.Марш към крепостното блато.

    18:13 13.08.2026

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