Служебното правителство се разклати сериозно

Нидерландския външен министър Каспар Велдкамп, част от служебно правителство, подаде оставка от поста си в кабинета в петък предсрочно заради позицията на правителството относно войната на Израел в Газа, предава "Ройтерс".

Той заяви, че правителството не подкрепя допълнителни мерки срещу Израел относно Газа и плановете за окупирания Западен бряг.

"Усетих съпротива в кабинета за допълнителни мерки", каза той, добавяйки, че официално ще подаде оставка.

Нидерландското правителство се разпадна на 3 юни и се очаква служебното правителство на малцинството да остане на власт, докато не бъде сформирано коалиционно правителство след октомврийските избори, което може да отнеме месеци.

Израел започна военна офанзива, насочена към завземане на контрол над град Газа, преместване на цивилни на юг, разбиване на Хамас и оказване на натиск за освобождаване на заложници.

След напускането на Велдкамп всички останали министри и държавни секретари от центристко-дясноцентристка партия "Нов социален договор" (NSC ) също ще напуснат кабинета.

Заместник министър-председателят на NSC и лидер на партията Еди Ван Хиджум: "Накратко, приключихме с това. Нямаше никакво движение. Липсва желание да се даде пространство на министъра на външните работи." Ван Хиджум казва, че той и членовете на партията му не могат да продължат надеждно.

"Действията на израелското правителство са диаметрално противоположни на международните договори. Това трябва да бъде премахнато", добави той в изявлението си в министерството на служебния премиер Схуф.

Това се отнася за Ван Хиджум, министрите Уитермарк (вътрешни работи), Бруинс (Образование) и Янсен (Обществено здраве) и държавните секретари Боерма, Струйкен, Ван Остенбруген и Палмен.

Какво ще се случи по-нататък с служебното правителство и вакантните позиции, остава неясно. Около 22:00 часа местно време Шуф направи изявление в Камарата на представителите.

Бюрото по национална сигурност (БНБ) реагира гневно в прессъобщение на оставката на министрите от NSC. "NSC се нарича партия на доброто управление, но сега оставя Нидерландия без кормило. Докато преговорите все още продължаваха, те се отдалечават, оставяйки след себе си хаос."

В изявлението партията не коментира съдържанието на дискусиите в Министерския съвет относно евентуални мерки срещу Израел.

VVD също отговори на X в изявление. "Много сме изненадани, че NSC внезапно напусна кабинета. Кабинетът обсъждаше предприемането на ефективни мерки срещу правителството на Нетаняху. Отдръпването по средата на тези дискусии и по-нататъшното отслабване на служебния кабинет е безотговорно."

По-рано в петък глобален мониторинг на глада официално определи, че хората в град Газа и околностите му страдат от глад. Израел отхвърли констатациите като неверни и предубедени.

Тази седмица Израел даде окончателно одобрение на плановете за изграждане на селище, което ще раздели окупирания Западен бряг и ще раздроби територията, която палестинците искат за независима държава.