Незаконно преследване на руски граждани! Москва поиска от Нидерландия да й предаде съдии от МНС

Генералната прокуратура на Русия е изпратила до нидерландските власти искане за задържане и екстрадиция на деветима представители на Международния наказателен съд. Сред тях са лица, участвали в решението за издаване на заповед за арест на руския президент Владимир Путин. Информацията е съобщена от „РБК“ и е цитирана от News.bg.

Списъкът включва бившия председател на МНС Пьотр Хофмански и бившия прокурор на съда Карим Хан. Руската прокуратура твърди, че деветимата незаконно са преследвали руски граждани. Москва също така поддържа тезата, че ръководството на МНС е инструктирало съдиите да издават заповеди за арест на руски длъжностни лица без правно основание.

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Задочни присъди в Русия

През 2025 г. Московският градски съд е признал деветимата представители на МНС за виновни задочно. Делото е било свързано с обвинения в „незаконно наказателно преследване, незаконно задържане и посегателства срещу лица, ползващи се с международна закрила“.

Наложените наказания са между 3,5 и 15 години лишаване от свобода. След решението лицата са били обявени за международно издирване от руските власти. Сред обвиняемите са съдии от МНС, бившият председател на съда Пьотр Хофмански и Карим Хан.

Карим Хан отрича обвиненията

Искането на Русия идва на фона на отстраняването на Карим Хан от длъжността прокурор на МНС. Държавите членки на съда са гласували за мярката след обвинения в сексуален тормоз, които Хан отрича.

Адвокатът му Таяб Али е заявил, че ще оспори законността и справедливостта на решението с всички налични правни механизми. Хан е прокурорът, при чието ръководство е издадена заповедта за арест на Владимир Путин.

Към момента няма съобщение, че нидерландските власти са приели руското искане или са предприели действия по него. То е отправено до Нидерландия, където се намира седалището на Международния наказателен съд.

Източници: news.bg, rbc.ru