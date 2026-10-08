Незаконно преследване на руски граждани! Москва поиска от Нидерландия да й предаде съдии от МНС

Генералната прокуратура на Русия е изпратила до нидерландските власти искане за задържане и екстрадиция на деветима представители на Международния наказателен съд. Сред тях са лица, участвали в решението за издаване на заповед за арест на руския президент Владимир Путин. Информацията е съобщена от „РБК“ и е цитирана от News.bg.
Списъкът включва бившия председател на МНС Пьотр Хофмански и бившия прокурор на съда Карим Хан. Руската прокуратура твърди, че деветимата незаконно са преследвали руски граждани. Москва също така поддържа тезата, че ръководството на МНС е инструктирало съдиите да издават заповеди за арест на руски длъжностни лица без правно основание.
Задочни присъди в Русия
През 2025 г. Московският градски съд е признал деветимата представители на МНС за виновни задочно. Делото е било свързано с обвинения в „незаконно наказателно преследване, незаконно задържане и посегателства срещу лица, ползващи се с международна закрила“.
Наложените наказания са между 3,5 и 15 години лишаване от свобода. След решението лицата са били обявени за международно издирване от руските власти. Сред обвиняемите са съдии от МНС, бившият председател на съда Пьотр Хофмански и Карим Хан.
Карим Хан отрича обвиненията
Искането на Русия идва на фона на отстраняването на Карим Хан от длъжността прокурор на МНС. Държавите членки на съда са гласували за мярката след обвинения в сексуален тормоз, които Хан отрича.
Адвокатът му Таяб Али е заявил, че ще оспори законността и справедливостта на решението с всички налични правни механизми. Хан е прокурорът, при чието ръководство е издадена заповедта за арест на Владимир Путин.
Към момента няма съобщение, че нидерландските власти са приели руското искане или са предприели действия по него. То е отправено до Нидерландия, където се намира седалището на Международния наказателен съд.
Източници: news.bg, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗА ЕДИН ПРИЯТЕЛ ЧЕЧЕНЕЦ ОТ ПАРИЖ ПИТАМ :)
20:32 08.10.2026
12 така, така
Въпросния Карим Хан няма вече имунитет като съдия и би следвало да го предадат.
Ако нямат споразумение, то красавеца отървава за момента руския затвор, но ще трябва много да проучва държавите, които посещава. Почивките и екскурзиите са строго ограничени.
Коментиран от #20
20:35 08.10.2026
13 Тотална забрана за
Коментиран от #26
20:36 08.10.2026
14 Винкело
20:36 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 отстраняването на Карим Хан от длъжност
Коментиран от #44
20:39 08.10.2026
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19 Елементарно , бе Уотсън !
Коментиран от #40
20:41 08.10.2026
20 трансферът
До коментар #12 от "така, така":между двете държави се уреждат и по линия на Конвенцията за трансфер на осъдени лица на Съвета на Европа (ETS No. 112 от 1983 г.), по която и двете страни са съдоговорителки....
Коментиран от #45
20:42 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
20:42 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Елементарно , бе Уотсън !
20:43 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Блатна подлога
Коментиран от #34
20:43 08.10.2026
28 Наглост за вътрешна употреба
20:44 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Слава на Русия!
Коментиран от #48
20:44 08.10.2026
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34 Споко , уе !
До коментар #27 от "Блатна подлога":Атлантиците от кръжока на Солейман Паси и "украинците" няма нужда да идвате . 😜
20:47 08.10.2026
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40 Бай Араб
До коментар #19 от "Елементарно , бе Уотсън !":Православните народи в Русия?????
20:59 08.10.2026
41 !!!?
21:03 08.10.2026
42 Знаели са за
След като я е издал обаче и си наредиха пасианса са го хвърлили под автобуса:)
Нормални техни практики.
Да не говорим че тоя Цирк Хага няма нищо общо с Международния Съд в Хага.
21:05 08.10.2026
43 Ами
Я да видим сега, дали запада спазва договорите които е подписал.
21:14 08.10.2026
44 111
До коментар #16 от "отстраняването на Карим Хан от длъжност":Да, Нидерландия ще го спази също като Русия, която напусна "Конвенция за европейски екстрадиции" (или квото там му казват ) още през 2022 г. И също като Русия която не депортира свои граждани, без значение от квито и да е спогодби.
21:26 08.10.2026
45 111
До коментар #20 от "трансферът":Информацията ти е " малко" поостаряла, ха-ха-ха.
21:30 08.10.2026
46 Мнс
21:42 08.10.2026
47 Ха ха ха
21:45 08.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.