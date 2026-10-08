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Незаконно преследване на руски граждани! Москва поиска от Нидерландия да й предаде съдии от МНС
  Тема: Украйна

Незаконно преследване на руски граждани! Москва поиска от Нидерландия да й предаде съдии от МНС

8 Октомври, 2026 20:29 1 437 48

  • русия-
  • международен наказателен съд-
  • владимир путин-
  • карим хан-
  • нидерландия-
  • украйна

Москва настоява за задържане и екстрадиция на деветима представители на Международния наказателен съд, сред които Пьотр Хофмански и Карим Хан

Незаконно преследване на руски граждани! Москва поиска от Нидерландия да й предаде съдии от МНС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералната прокуратура на Русия е изпратила до нидерландските власти искане за задържане и екстрадиция на деветима представители на Международния наказателен съд. Сред тях са лица, участвали в решението за издаване на заповед за арест на руския президент Владимир Путин. Информацията е съобщена от „РБК“ и е цитирана от News.bg.

Списъкът включва бившия председател на МНС Пьотр Хофмански и бившия прокурор на съда Карим Хан. Руската прокуратура твърди, че деветимата незаконно са преследвали руски граждани. Москва също така поддържа тезата, че ръководството на МНС е инструктирало съдиите да издават заповеди за арест на руски длъжностни лица без правно основание.

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Задочни присъди в Русия

През 2025 г. Московският градски съд е признал деветимата представители на МНС за виновни задочно. Делото е било свързано с обвинения в „незаконно наказателно преследване, незаконно задържане и посегателства срещу лица, ползващи се с международна закрила“.

Наложените наказания са между 3,5 и 15 години лишаване от свобода. След решението лицата са били обявени за международно издирване от руските власти. Сред обвиняемите са съдии от МНС, бившият председател на съда Пьотр Хофмански и Карим Хан.

Карим Хан отрича обвиненията

Искането на Русия идва на фона на отстраняването на Карим Хан от длъжността прокурор на МНС. Държавите членки на съда са гласували за мярката след обвинения в сексуален тормоз, които Хан отрича.

Адвокатът му Таяб Али е заявил, че ще оспори законността и справедливостта на решението с всички налични правни механизми. Хан е прокурорът, при чието ръководство е издадена заповедта за арест на Владимир Путин.

Към момента няма съобщение, че нидерландските власти са приели руското искане или са предприели действия по него. То е отправено до Нидерландия, където се намира седалището на Международния наказателен съд.

Източници: news.bg, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 12 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА ПОЛУЧИМ НАГРАДАТА АКО ПРАТИМ САМО УШИЧКИТЕ ИМ ?
    ....
    ЗА ЕДИН ПРИЯТЕЛ ЧЕЧЕНЕЦ ОТ ПАРИЖ ПИТАМ :)

    20:32 08.10.2026

  • 12 така, така

    20 8 Отговор
    Всъщност ще лъсне колко Нидерландия си спазва споразуменията, ако има подписано такова с Русия.
    Въпросния Карим Хан няма вече имунитет като съдия и би следвало да го предадат.
    Ако нямат споразумение, то красавеца отървава за момента руския затвор, но ще трябва много да проучва държавите, които посещава. Почивките и екскурзиите са строго ограничени.

    Коментиран от #20

    20:35 08.10.2026

  • 13 Тотална забрана за

    16 21 Отговор
    Руснаци в Европейският Съюз.

    Коментиран от #26

    20:36 08.10.2026

  • 14 Винкело

    5 4 Отговор
    Абе каква функция изпълняват тези удивителни в заглавията на Анатолието след първата-втората дума некой сеща ли му се?

    20:36 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 отстраняването на Карим Хан от длъжност

    16 10 Отговор
    го лишава от имунитет а Москва и Нидерландия имат действащ договор към момента за предаване на осъдени какъвто в случая е Карим Хан. Че е интересно сега Нидерландия дали ще спази договора

    Коментиран от #44

    20:39 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Елементарно , бе Уотсън !

    11 7 Отговор
    Конкретно "председателя" на така наречения "международен съд" беше обвинен в опит за изнасилване . 🤔 Натото го държи защото с това обвинение е лесен за манипулиране да отсъжда срещу Православните народи и Русия .

    Коментиран от #40

    20:41 08.10.2026

  • 20 трансферът

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "така, така":

    между двете държави се уреждат и по линия на Конвенцията за трансфер на осъдени лица на Съвета на Европа (ETS No. 112 от 1983 г.), по която и двете страни са съдоговорителки....

    Коментиран от #45

    20:42 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    10 5 Отговор
    Русия е справедлива, а и какъв е този съд, който никой не го бръсне за слива, чичака Тръмп арестува президента на Венецуела абсолютно незаконно...😁, или този "съд" е един пореден фокус- мокус на "Цивилизацията"?!😂

    20:42 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Елементарно , бе Уотсън !

    5 5 Отговор
    Конкретно "председателя" на така наречения "международен съд" беше обвинен в опит за изнасилване . 🤔 Натото го държи защото с това обвинение е лесен за манипулиране да отсъжда срещу Православните народи и Русия .

    20:43 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Блатна подлога

    2 7 Отговор
    Викат ме на Орлов мост да посрещам блатната чима.

    Коментиран от #34

    20:43 08.10.2026

  • 28 Наглост за вътрешна употреба

    3 4 Отговор
    В смисъл - Ние сме повелителите на света и всички нинсе подчиняват.

    20:44 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Слава на Русия!

    8 8 Отговор
    Само така! Сатанистите и русофобите трябва да се гонят до дупка!

    Коментиран от #48

    20:44 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Споко , уе !

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Блатна подлога":

    Атлантиците от кръжока на Солейман Паси и "украинците" няма нужда да идвате . 😜

    20:47 08.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бай Араб

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Православните народи в Русия?????

    20:59 08.10.2026

  • 41 !!!?

    8 7 Отговор
    Краят приближава...!!!?

    21:03 08.10.2026

  • 42 Знаели са за

    5 4 Отговор
    сексуалните престъпления на прокурора и така са го изнудили за издаване заповедта за задържане на Путин
    След като я е издал обаче и си наредиха пасианса са го хвърлили под автобуса:)
    Нормални техни практики.
    Да не говорим че тоя Цирк Хага няма нищо общо с Международния Съд в Хага.

    21:05 08.10.2026

  • 43 Ами

    6 3 Отговор
    Става интересно :)
    Я да видим сега, дали запада спазва договорите които е подписал.

    21:14 08.10.2026

  • 44 111

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "отстраняването на Карим Хан от длъжност":

    Да, Нидерландия ще го спази също като Русия, която напусна "Конвенция за европейски екстрадиции" (или квото там му казват ) още през 2022 г. И също като Русия която не депортира свои граждани, без значение от квито и да е спогодби.

    21:26 08.10.2026

  • 45 111

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "трансферът":

    Информацията ти е " малко" поостаряла, ха-ха-ха.

    21:30 08.10.2026

  • 46 Мнс

    3 3 Отговор
    Maцква може да яде карабината на Карим!

    21:42 08.10.2026

  • 47 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Някой руски идиот е измислил тази глупост.

    21:45 08.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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