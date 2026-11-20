На 20 ноември 1811 г. в Есен започва историята на предприятието, което повече от век по-късно ще стане част от thyssenkrupp. Фридрих Круп, заедно с братята Георг и Вилхелм фон Кехел, основава фабрика за производство на английска леярска стомана и изделия от нея.

Това не е начало на бързо индустриално израстване. Леярската стомана е сложен за производство материал, а малката фабрика среща технически проблеми, трудности при продажбите и сериозни финансови пречки. Европейският маршрут на индустриалното наследство обобщава ранния период така:

„Технически той успява, но в търговско отношение се проваля и натрупва дългове.“

Началото е малка фабрика в Есен

През 1816 г. Круп се разделя с партньорите си и поема предприятието еднолично. Първите продукти са изработвани в малки количества, сред тях инструменти за кожари, щанци за монети и заготовки за монети. През 1818 г. е построена по-голяма производствена сграда, в която работят десет души.

Фридрих Круп умира през 1826 г., когато бизнесът все още е задлъжнял. Съпругата му Терезе продължава управлението, подпомагана от най-големия им син Алфред, който тогава е на 14 години. Именно при следващото поколение предприятието започва да се разраства и постепенно да се превръща в голям производител на стомана, железопътно оборудване, машини и оръжейна продукция.

Другата половина на бъдещия концерн

Историята на Тисен започва по-късно. През 1871 г. е създадена компанията Thyssen, а в края на XIX век Август Тисен развива големи металургични мощности в района на Дуисбург. Така двете предприятия се оформят като отделни центрове на германската тежка индустрия.

Пътят към обединението минава през десетилетия на конкуренция, преструктуриране и търсене на по-голяма ефективност. През 1997 г. стоманените дейности на двете групи са събрани в Thyssen Krupp Stahl AG. На 17 март 1999 г. Thyssen Krupp AG е вписана в търговския регистър като резултат от сливането на Thyssen AG и Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp.

При създаването си новата компания има около 185 000 служители по света. Така името на Круп, започнало като обозначение на малка фабрика в Есен, се оказва вплетено в нов концерн с глобален мащаб.

Името остава, бизнесът се променя

Днес thyssenkrupp вече не е само стоманодобивна компания. Групата работи в автомобилните технологии, декарбонизационните технологии, търговията и обработката на материали, стоманата и морските системи. През финансовата 2024/2025 г. тя отчита продажби от 32,8 млрд. евро и 93 375 служители.

Стоманата остава част от ядрото на наследството, но съвременната структура е значително по-широка от фабриката, основана в Есен през 1811 г. От леярска стомана и изделия за непосредствени нужди до международна индустриална група разстоянието е повече от два века история.

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