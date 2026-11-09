Шестима загинаха при взрив в стоманодобивен завод в Турция

Шестима души загинаха, а 13 бяха ранени при взрив в завод за желязо и стомана край турския град Измир. Осем работници са били обявени за изчезнали и са били издирвани под отломките, съобщи губернаторството на Измир.

Инцидентът е станал около 12:00 часа местно време в предприятие на HABAŞ Demir Çelik в района на Алиага. След експлозията е избухнал пожар, а към завода са били изпратени пожарникари, медицински екипи, полиция и спасители.

Губернаторството посочи, че един от тежко ранените е починал в болница, а други двама загинали са били открити под отломките. Така броят на жертвите е достигнал шест. Двама от ранените са в тежко състояние.

Предварителна версия за причината

Според предварителната оценка на властите взривът е станал по време на операция по леене на течна стомана. Разглежда се версията, че мостов кран се е откъснал и е паднал в електродъговата пещ. Тази версия все още не е окончателно потвърдена.

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи заяви, че всички компетентни служби работят координирано на място. „Издирвателните, спасителните, пожарогасителните и аварийните дейности продължават без прекъсване“, каза той.

Спасителните екипи продължиха да претърсват района за осемте работници, за които няма потвърдена информация. Властите започнаха разследване, което трябва да установи причините за експлозията и отговорността за нарушаване на правилата за безопасност, ако бъдат установени такива нарушения.

Източници: apnews.com, dha.com.tr, aa.com.tr