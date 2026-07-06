Трагедия в Есен: Охранител загина при масов спор

Един човек загуби живота си, а трима други бяха ранени след сериозен конфликт, избухнал в нощта срещу неделя по време на масово събитие в германския град Есен. Местните власти започнаха мащабно разследване, за да установят точните причини за смъртта на служител от частна охранителна фирма. Задържаният извършител е идентифициран като чужд гражданин.

Какво се случи?

Сблъсъкът е възникнал в района на място за събития в град Есен, разположен в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. В района на инцидента е имало организирано празненство, на което са присъствали около 150 души.

Начало на конфликта: Спорът е избухнал първоначално между група гости пред сградата. Впоследствие ситуацията бързо е ескалирала.

Спорът е избухнал първоначално между група гости пред сградата. Впоследствие ситуацията бързо е ескалирала. Фаталната намеса: На мястото е пристигнал 56-годишен охранител , който се е опитал да овладее ситуацията. По данни на полицията той не е бил част от първоначалния личен спор.

На мястото е пристигнал , който се е опитал да овладее ситуацията. По данни на полицията той не е бил част от първоначалния личен спор. Смърт на място: По време на мелето пазачът внезапно е загубил съзнание. Въпреки спешните опити за реанимация от страна на пристигналите полицаи и свидетели, мъжът е починал.

Ранени и задържан заподозрян

По време на същата разправия трима мъже на възраст между 40 и 48 години са били намушкани с нож. Те са откарани в болница в тежко състояние, но лекарите уверяват, че няма пряка опасност за живота им.

Германските сили на реда реагираха светкавично и арестуваха на място 46-годишен мъж с турско гражданство. Той е основният заподозрян за извършването на атаката с хладно оръжие. Самият нападател също е получил наранявания по време на сблъсъка и е преминал през медицински преглед под полицейска охрана, преди да бъде изправен пред съдия. Оръжието на престъплението — нож — е намерено и конфискувано.

Разследването продължава

Към момента случаят е поет от прокуратурата в Есен и сформирания специализиран отдел за разследване на убийства към полицията. Назначена е съдебномедицинска експертиза (аутопсия), която категорично да определи дали охранителят е починал от пряко физическо насилие, от прободна рана или вследствие на здравословен проблем (например инфаркт), провокиран от стреса и физическото натоварване при схватката.

Властите продължават да разпитват десетки свидетели от присъствалите 150 гости на събитието, за да изяснят мотивите зад кървавия инцидент.

Източник: DPA, Yahoo News, Frankfurter Allgemeine Zeitung