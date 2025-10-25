Двама тежко ранени при стрелба в германския град Есен

Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са били сериозно ранени при стрелба на паркинг в град Есен (Северна Рейн-Вестфалия), Западна Германия, съобщи вестник „Билд“.

Според вестника пострадалите са хоспитализирани.

Полицията е отцепила мястото на инцидента и издирва заподозрения в целия регион Рур.