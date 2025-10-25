Двама тежко ранени при стрелба в германския град Есен

Двама души са били сериозно ранени при стрелба на паркинг в град Есен (Северна Рейн-Вестфалия), Западна Германия, съобщи вестник „Билд“.
Според вестника пострадалите са хоспитализирани.
Полицията е отцепила мястото на инцидента и издирва заподозрения в целия регион Рур.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И до там ли
18:22 25.10.2025
2 Във
Коментиран от #4
18:24 25.10.2025
3 След санкциите върху Лукойл и Роснефт
18:24 25.10.2025
4 Атила
До коментар #2 от "Във":СЕКСЪТ се прави с Любов Внимание и по взаимно Съгласие
Коментиран от #7
18:26 25.10.2025
5 смях
А.Константинов
18:28 25.10.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
а навън е студено ,иде либералната есен!
🌈🌈🌈🛴🛴🐖🥳🤣👍👍👍
18:30 25.10.2025
7 Описваш
До коментар #4 от "Атила":Много идеален случай ! Всички искат любов , но понякога има само секс на пазара !
18:30 25.10.2025
8 Западналите
18:41 25.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.