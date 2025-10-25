Новини
Свят »
Германия »
Двама тежко ранени при стрелба в германския град Есен

Двама тежко ранени при стрелба в германския град Есен

25 Октомври, 2025 18:16, обновена 25 Октомври, 2025 18:21 856 9

  • германия-
  • стрелба-
  • есен-
  • пострадали

Полицията е отцепила мястото на инцидента и издирва заподозрян в целия регион Рур

Двама тежко ранени при стрелба в германския град Есен - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са били сериозно ранени при стрелба на паркинг в град Есен (Северна Рейн-Вестфалия), Западна Германия, съобщи вестник „Билд“.

Според вестника пострадалите са хоспитализирани.

Полицията е отцепила мястото на инцидента и издирва заподозрения в целия регион Рур.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И до там ли

    13 0 Отговор
    стигна американската ценностна система?

    18:22 25.10.2025

  • 2 Във

    13 0 Отговор
    Рур ядат демократичен камиларски К Рур !

    Коментиран от #4

    18:24 25.10.2025

  • 3 След санкциите върху Лукойл и Роснефт

    0 18 Отговор
    Пуслер днес развя бялото знаме и проси мир в Украйна.

    18:24 25.10.2025

  • 4 Атила

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Във":

    СЕКСЪТ се прави с Любов Внимание и по взаимно Съгласие

    Коментиран от #7

    18:26 25.10.2025

  • 5 смях

    2 2 Отговор
    Разни хора,разни идеали.
    А.Константинов

    18:28 25.10.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 0 Отговор
    Вчера във Кьолн,днес пък във Есен,
    а навън е студено ,иде либералната есен!
    🌈🌈🌈🛴🛴🐖🥳🤣👍👍👍

    18:30 25.10.2025

  • 7 Описваш

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атила":

    Много идеален случай ! Всички искат любов , но понякога има само секс на пазара !

    18:30 25.10.2025

  • 8 Западналите

    7 0 Отговор
    оттичат в канала!!!

    18:41 25.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания