САЩ ще настигнат Китай в производството на редкоземни елементи в рамките на 10 месеца, заяви президентът Доналд Тръмп в Манила по време на срещата на върха на АСЕАН. Той не посочи конкретни производствени обеми и не уточни дали в прогнозата му влиза добив от други държави.

„Произвеждаме редкоземни елементи в количества, каквито никога досега не сме произвеждали“, каза Тръмп в отговор на въпрос какво послание отправя към Китай. „Ще ги настигнем в рамките на 10 месеца. Всичко, от което се нуждаем, ще го имаме след 10 месеца“, добави американският президент.

Редкоземните елементи са в центъра на търговския спор

Китай остава водещият световен производител на редкоземни елементи, а Вашингтон от години търси партньорства в чужбина, за да намали зависимостта си от Пекин. Суровините са важни за производството на високотехнологична и отбранителна техника, както и за смартфони, телевизори, електродвигатели, полупроводници и турбини.

Темата се превърна в един от основните спорове между двете най-големи икономики. След рязкото повишаване на американските мита Китай наложи ограничения върху износа на някои от металите, използвани от промишлеността. Тръмп не даде подробности как САЩ ще постигнат заявеното изравняване с Китай.

След посещението си във Филипините американският президент планира да отпътува за Китай, където в четвъртък трябва да се срещне с президента Си Цзинпин. В китайския град Шънчжън започва и срещата на върха на Азиатско-тихоокеанската икономическа общност.

Тръмп обвини Deutsche Bank за данъчните документи

В Манила Тръмп заяви и че германската Deutsche Bank не е имала право да разпространява негови данъчни документи. Повод за коментара стана международно журналистическо разследване, основано на анализ на над 15 милиона вътрешни документа на банката.

„Платил съм много данъци. Не трябваше да го правят. Незаконно е да го правят“, каза Тръмп.

Според данните, цитирани от ДПА, през 2017 г. служител на Deutsche Bank по погрешка е изпратил на външен данъчен консултант в САЩ линк за изтегляне на документи, отнасящи се до 1586 банкови сметки. Сред файловете са били и документи, свързани с три сметки на Тръмп.

Резултатите от разследването са публикувани от повече от 50 медии, които са прегледали изтеклите материали. След публикациите акциите на Deutsche Bank поевтиняха с около 5 процента. Ройтерс отбеляза, че информацията за изтичането на документите не е била потвърдена независимо към момента на публикацията.

Източници: bta.bg, news.bloomberglaw.com, euronews.com