Войната в Украйна е била основната тема на двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Шънджън, Китай. Разговорът се състоя в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество и продължи около 40 минути.

Това съобщи дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков след края на срещата. По думите му двамата президенти са обсъдили конфликта в Украйна, както и въпроси, свързани с двустранните отношения.

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Обсъдена е и тристранната среща със Си Дзинпин

Сред темите е била подготовката за среща в тристранен формат с китайския президент Си Дзинпин. „Обсъдиха подготовката за тристранната среща на върха и някои въпроси, свързани с двустранните ни отношения. Естествено, засегнаха и въпроса за разрешаването на украинския конфликт“, заяви Ушаков.

Той определи разговорите между Тръмп и Путин като преминали добре. Според съветника на руския президент Путин е напуснал срещата „в отлично настроение“.

Без важни изявления след разговорите

Ушаков уточни, че по време на двустранната среща не са били направени особено важни изявления. Причината, посочена от него, е подготовката за предстоящия тристранен разговор, който той определи като „най-важната среща“.

От съобщеното от Кремъл не става ясно да са били обявени конкретни договорености за прекратяване на войната в Украйна. Потвърдено е единствено, че конфликтът е бил обсъден заедно с подготовката за срещата между Тръмп, Путин и Си Дзинпин.

Източници: bta.bg