Доналд Тръмп определи срещата си с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин като „победа“ още преди началото ѝ. Като причина американският президент посочи тържественото посрещане, организирано за него в Китай.
В интервю за Fox News, цитирано от Reuters, Тръмп подчерта разликата между церемонията при неговото пристигане и по-скромното посрещане на други държавни ръководители, сред които Владимир Путин. Той отбеляза и че японският премиер Санае Такаичи е пристигнал без церемония.
Си посрещна лично Тръмп на летището
Си Дзинпин лично е посрещнал Тръмп на летището, като двамата са се прегърнали кратко. Според американския президент това е първият случай, в който китайският лидер отива на летище, за да посрещне гостуващ държавен ръководител, откакто е на власт.
Тръмп представи жеста като ответен на неговото посрещане на Си във военновъздушната база „Андрюс“ през септември предходната година, когато двамата лидери са се срещнали за последен път.„Имаше фанфари, красота, великолепие, хиляди хора, малки деца, войници - всичко това. Беше израз на огромно уважение и аз го оценявам. Това е голяма победа за нас. Също така е голяма победа и за Китай“, заяви Тръмп.
Ядрените оръжия и войната в Украйна
Американският президент настоя контролът върху ядрените оръжия да бъде сред централните теми на разговорите. Китай многократно е отказвал да участва в преговори заедно със САЩ и Русия, чиито ядрени арсенали са значително по-големи.
Тръмп заяви, че Китай активно развива ядрените си оръжия, но добави, че би било трудно Вашингтон да намали собствения си арсенал с 2000 бойни глави, ако Пекин постави такова условие.„Бих предпочел да не го правят. Но когато ме погледнат и кажат: „Добре, ще го направим, но вие ще намалите ли собствения си ядрен арсенал с 2000 бойни глави?“ - е, това е трудно за мен. Предполагам, че е трудно и за тях“, каза Тръмп.
Представители на Белия дом са заявили, че Тръмп няма да повдига въпроса за войната в Украйна по време на срещата. Самият президент обаче е загатнал, че може все пак да обсъди темата.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА