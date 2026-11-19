Доналд Тръмп определи срещата си с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин като „победа“ още преди началото ѝ. Като причина американският президент посочи тържественото посрещане, организирано за него в Китай.

В интервю за Fox News, цитирано от Reuters, Тръмп подчерта разликата между церемонията при неговото пристигане и по-скромното посрещане на други държавни ръководители, сред които Владимир Путин. Той отбеляза и че японският премиер Санае Такаичи е пристигнал без церемония.

Си посрещна лично Тръмп на летището

Си Дзинпин лично е посрещнал Тръмп на летището, като двамата са се прегърнали кратко. Според американския президент това е първият случай, в който китайският лидер отива на летище, за да посрещне гостуващ държавен ръководител, откакто е на власт.

Тръмп представи жеста като ответен на неговото посрещане на Си във военновъздушната база „Андрюс“ през септември предходната година, когато двамата лидери са се срещнали за последен път.

Ядрените оръжия и войната в Украйна

„Имаше фанфари, красота, великолепие, хиляди хора, малки деца, войници - всичко това. Беше израз на огромно уважение и аз го оценявам. Това е голяма победа за нас. Също така е голяма победа и за Китай“, заяви Тръмп.

Американският президент настоя контролът върху ядрените оръжия да бъде сред централните теми на разговорите. Китай многократно е отказвал да участва в преговори заедно със САЩ и Русия, чиито ядрени арсенали са значително по-големи.

Тръмп заяви, че Китай активно развива ядрените си оръжия, но добави, че би било трудно Вашингтон да намали собствения си арсенал с 2000 бойни глави, ако Пекин постави такова условие.

„Бих предпочел да не го правят. Но когато ме погледнат и кажат: „Добре, ще го направим, но вие ще намалите ли собствения си ядрен арсенал с 2000 бойни глави?“ - е, това е трудно за мен. Предполагам, че е трудно и за тях“, каза Тръмп.

Представители на Белия дом са заявили, че Тръмп няма да повдига въпроса за войната в Украйна по време на срещата. Самият президент обаче е загатнал, че може все пак да обсъди темата.

Източници: news.bg