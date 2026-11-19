Отношенията между Китай и САЩ като цяло са запазили стабилната си и положителна посока, заяви китайският президент Си Дзинпин по време на среща с американския си колега Доналд Тръмп в Шънджън.

Двамата разговаряха в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Според Си развитието на двустранните отношения е внесло сигурност и стабилност на световната сцена.

Призив за повече сътрудничество

Китайският лидер заяви, че двамата с Тръмп са очертали правилния път за развитие на отношенията между Пекин и Вашингтон, основан на стратегическа стабилност, уважение, искреност и взаимност.

„Трябва да разширим списъка от области, в които си сътрудничим, и да съкратим списъка с проблеми“, заяви Си Дзинпин.

По думите му разногласията, които не могат да бъдат разрешени незабавно, трябва да бъдат управлявани по конструктивен начин, за да не се стига до ескалация на конфликтите. Си допълни, че новата позиция е приветствана от китайския и американския народ, както и от международната общност.

Изкуственият интелект и Тайван

Си призова Китай и САЩ да засилят комуникацията и координацията си в областта на изкуствения интелект. Според него това е необходимо за ограничаване на рисковете за сигурността и за гарантиране, че новата технология ще остане под човешки контрол.

По въпросите, свързани с Тайван, китайският президент заяви, че американската страна трябва да предприеме правилни стъпки и да не влошава отношенията между двете държави.

От своя страна Доналд Тръмп посочи, че двамата лидери съвместно насочват отношенията между Китай и САЩ към положително развитие. Американският президент заяви също, че САЩ не подкрепят независимостта на Тайван.

Източници: bta.bg